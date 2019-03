Así está hoy Juan Darthés, a tres meses de salir del país

Después de ser denunciado por la joven actriz Thelma Fardín por violación y abuso sexual en Nicaragua, Juan Darthés abandonó la Argentina y viajó a Brasil junto a toda su familia. EL actor se encuentra instalado en la ciudad de San Pablo hace más de tres meses.

Según trascendió, Juan Darthés fue pocas veces visto después de arribar a Brasil; de hecho, una de las pocas imágenes que se conocieron fue una de su hijo a principio de año, después de cruzarse con un periodista.

Ahora, se conoció una nueva foto que fue difundida por Perfil, y en ella se puede ver a Juan Darthés luciendo el cabello más larga y con la barba crecida; junto a él se encontraba su esposa, María del Carmen. Según deja entrever la imagen, esta fue tomada con un celular en un supermercado.

Juan Darthés, a tres meses de dejar la Argentina. Foto: Perfil

Recordemos que, inicialmente, había trascendido que Juan Darthésllegaría a Argentina en el mes de febrero para presentarse ante la Justicia por una denuncia de calumnias e injurias realizada por Anita Co; sin embargo, no concurrió a la audiencia por presuntos problemas de salud. “Darthés no vino a la Argentina porque tiene un problema de salud, tendría que viajar acompañado”, había señalado en su momento su abogado, Fernando Burlando.

Thelma Fardín había denunciado al actor en diciembre del año pasado a través de un desgarrador video, en donde reveló que fue víctima de un abuso sexual en Nicaragua; el violento hecho ocurrió mientras ella y Darthés estaban haciendo la gira de la novela “Patito Feo” por Latinoamérica.