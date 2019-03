Miguel Ángel Pichetto no descartó ser el vice de Roberto Lavagna: "Es una figura indiscutible"

Dijo que no lo pensó. Pero que lo evaluaría

Aunque ya se lanzó como precandidato a presidente, Miguel Ángel Pichetto podría acompañar a Roberto Lavagna como vice en las próximas elecciones. "Es una figura indiscutible", dijo el senador sobre el ex ministro de Economía.

"Aceptaría ser parte de un programa y de un proyecto que nos permita volver a ser opción de poder en la Argentina, en una visión de construcción democrática que incorpore la idea de la unidad nacional y el acuerdo económico y social entre distintos sectores", explicó Pichetto en una entrevista que concedió a Luis Novaresio en el ciclo "LNE" que emite A24.

"En ese programa, puedo ser vicepresidente o nada, puedo estar, puedo acompañar", agregó y remarcó que lo importante es "tener una visión clara de qué es lo que va a reclamar el país" y saber que "no hay lugar para un gobierno de facción o de minoría a partir de 2020".

"Lavagna es una figura respetable, como también tengo una gran valoración sobre al figura de Sergio Massa o Juan Manuel Urtubey: dos figuras jóvenes muy interesantes para la Argentina, que han hecho un esfuerzo y tienen experiencia, me parece gente que viene haciendo esfuerzo y aportes para construir esta propuesta", añadió el legislador de Argentina Federal.



Luego se refirió a la eventual participación de Marcelo Tinelli en las próximas elecciones. "Tengo un gran respeto por la gente que se hace de abajo, eso indica una plusvalía en esa personalidad. Ojalá decidiera irrumpir en política. Es un aporte interesante la decisión de un hombre como él, que está comprometido con el mundo del espectáculo", dijo.

Otras declaraciones de Pichetto:

"Unidad Ciudadana es un partido de izquierda en la construcción ideológica, el pensamiento, la visión de colisión en el borde del sistema, siempre están girando en el vértice. Quieren que al Gobierno le vaya mal".

"Si gana Cristina Kirchner puede haber un proceso de aislamiento de la Argentina con el mundo. Habría efectos económicos complejos, desde el punto de vista de procesos de integración. Habría complicaciones. Habría poco o muy poco margen de negociación".

"Venezuela es una dictadura con una fuerte estructura militar que a través de la violencia contiene al pueblo. De democracia Maduro no tiene nada".

"Macri se encontró con dificultades que no pudo o no supo resolver. Creo que todavía tiene algunas herramientas para redireccionarlo, y caso contrario veo muy difícil el escenario electoral para Cambiemos. No hay milagros en las redes ni de los gurúes si las condiciones sociales y económicas son todas negativas".

"No sé si el Gobierno tiene trolls o no, lo que sí tiene es una gran capacidad para instalar ideas en las redes, le dan mucha importancia a eso".

"El plan social no puede ser para toda la vida. El Gobierno tiene que propender a la generación de empleo y a recuperar la cultura del trabajo. El plan puede ser por un año".

"Si gana Macri tiene que cambiar y tiene que convocar a las fuerzas democráticas a un marco de unidad nacional. Solos no van a poder y en el corto plazo van a tener problemas tan graves como puede tener la ex Presidente si le toca gobernar. Puede haber una crisis muy grande".

"El problema más grave va a estar en 2020. El 2020 requiere de una voluntad nacional para salir de la crisis, de un compromiso colectivo de las fuerzas democráticas. Que los sindicatos y los sectores empresarios estén integrados a la mesa de definiciones. Si esa visión no está, se van a agravar los problemas".

"No hay lugar para gobiernos de minoría, o épicas revolucionarias modelo chavista. No existe eso. Eso es la decadencia. Eso es un lugar que nos va a hacer volver al default".

"El debate de los delincuentes extranjeros ya lo gané, el 80% piensa como yo. El otro 20% tiene una gran hipocresía. Nadie está de acuerdo con que vengan delincuentes de países extranjeros latinoamericanos a delinquir en Argentina con la cocaína, con motochorros, que roben en la calle, que maten y que juezas argentinas, siempre buenas, le apliquen una multa de 700 pesos y al otro día lo suelten".

"La Argentina que tiene fronteras abiertas es una Argentina estúpida".

Con información de www.infobae.com