Daniel Scioli, exgobernador bonaerense, estuvo en el programa Animales Sueltos y declaró: “Quiero ser presidente”. Además recordó que perdió las elecciones del 2015 por “un punto y medio”. “Algunos pensaron que exageraba que me dolió más perder que mi accidente”, mencionó el precandidato presidencial. Expresó que su sufrimiento fue porque “sabía que iba a sufrir gente” si Mauricio Macri ganaba.

“Bajo la palabra cambio y promesas incumplidas, la gente hoy siente decepción”, aseveró Scioli, criticando a Cambiemos. Y aseguró: “Esta vez no quiero ser candidato, quiero ser presidente”. Una de sus propuestas fue: “Si no cambiamos las recetas del pasado, no vamos a salir, al FMI le diría que con este programa no vamos a ningún lado”.

Nuevamente, las críticas fueron directas al Gobierno actual: “No conozco ningún país desarrollado que tenga salarios bajos, las tecnologías están avanzando sobre los puestos laborales, por eso debe haber capacitación y readecuación de programas laborales, pero que esto no vaya en detrimento del trabajador”.

Scioli se refirió a su vínculo con el partido de Unidad Ciudadana y la posibilidad de ser controlado por Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones: “Tengo independencia y autonomía, más allá de lo que hagan otros candidatos, creo que puedo unir los votos del kirchnerismo y de Cambiemos, me siento con la capacidad de revertir esta grieta que viene de arrastre y la profundizó este Gobierno”.

Daniel Scioli se mostró dispuesto a participar de las PASO y destacó que “en este contexto, tenemos que buscar la mayor cantidad posible de precandidatos, debe estar el peronismo, Alternativa Federal, todas las fuerzas”.

Luego, volvió a meterse de lleno en la situación actual del país: “Mantuve silencio, pero ahora la economía es asfixiante. Me preocupa que Macri diga que este es el único camino, siete terminales automotrices en crisis, los jubilados no pueden resignarse a que le recorten los medicamentos”.

En el final de la entrevista, hizo un balance de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri y dijo: “En 2015 Cambiemos ganó y la Argentina perdió, y el país está más dividido que nunca”.

