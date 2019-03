Juan Schiaretti le respondió a Negri y calificó de "tontería" la versión de un pacto con el kirchnerismo

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, calificó de "tontería" la versión de que mantiene un pacto con el kirchnerismo, luego del anuncio del diputado nacional Pablo Carro de bajar su candidatura para la gobernación provincial para colaborar en lograr una "unidad que permita lograr el triunfo en las elecciones nacionales de octubre".

"Son tonterías que dice algún candidato de la oposición", afirmó el mandatario en el cierre de una actividad oficial, y agregó: "El voto kirchnerista se dispersa entre las distintas fuerzas políticas. No me gusta entrar a analizar lo que hace otra fuerza política que no tiene nada que ver con nosotros, como el kirchnerismo".



En las últimas horas, el precandidato a gobernador por Córdoba Cambia, Mario Negri, afirmó a través de las redes que "el kirchnerismo y Schiaretti hicieron público el acuerdo que siempre han tenido, no me asombra, ahora las cosas están claras". "Es una prueba irrefutable del pacto que denunciamos y siempre negaron", agregó.

En esta línea, recordó que en "2011 el PJ de Córdoba bajó su lista de diputados nacionales para favorecer a Cristina Fernández de Kirchner. En 2018 los diputados del Frente para la Victoria y de Unión por Córdoba votaron juntos para excluirme del Consejo de la Magistratura".

Y agregó: "También el año pasado, en el Senado impidieron el desafuero de la ex presidenta y modificaron la Ley de Extinción de Dominio para que no alcance a los bienes robados durante el gobierno anterior".



Tras las versiones sobre el supuesto acuerdo político, el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó que "fue decisión de Cristina Kirchner, algo que el espacio respetó", la jugada de bajar la candidatura de Carro

"Hubo especulaciones pero no se hizo ningún acuerdo con Schiaretti", señaló el ex jefe de Gabinete. "Cuando Cristina lanzó Unidad Ciudadana hubo críticas del peronismo en todo el país y afectó su relación con el partido. Ella tomó nota de lo que pasó y advierte que hubo errores y no quiere volver a cometerlos", señaló.

Con información de www.infobae.com