Bonino dijo que Viotti, Basso y él son Macri en Rafaela

"Es un trámite administrativo que ya muchos de los partidos ya han concretado. Hoy nos toca a nosotros...", dice Lalo Bonino entre risas, ante los medios de la ciudad.

Ya está mucho más aplomado que la vez anterior, cuando también se postuló a la Intendencia de la ciudad. Pasaron unos cuantos años y ahora, el actual presidente del Concejo Municipal parece tener más experiencia encima. "Hay un factor y un condimento muy importante en lo que va sucediendo a nivel nacional. A veces no es una condición sine qua non para definir una elección. Uno analiza lo que pasó en el 2015, en donde gana Mauricio Macri, en donde había una imagen de Cristina Kirchner muy desgastada y en donde nosotros teníamos a un gobierno local que pertenecía a esa misma estructura política. Sin embargo, esa mala imagen de la ex presidenta no afectó la reelección de Luis Castellano, con lo cuál el rafaelino tiende a separar la elección y tiende a diferenciar, ya no votando estructuras partidarias, sino más a las personas, y eso es propio de una ciudad en donde mucho nos conocemos, sabemos quiénes somos, de donde venimos y a donde aspiramos a ir", dice Bonino, pareciendo conocer al rafaelino.

En su lanzamiento oficial, por la interna de Cambiemos, de cara a la intendencia de la ciudad, el concejal expresó que esta vuelta lo toma mucho más aplomado: "en lo que tiene que ver con lo personal hay muchas cosas que tienen que ver con lo estratégico, con la parte de difusión, con cómo encarar la parte de comunicación de los planteos, de las ideas, de la visión de ciudad que cada uno tiene. Lo que cambia es la elección, en donde el rafaelino se permite ser un poquito más innovador a la hora de elegir. En esta elección entendemos que la mirada del rafaelino tiende a ser un poco más conservadora, donde busca otras características, una personalidad ejecutiva a la hora de elegir, y obviamente una cantidad de personas que integran la lista que somos 4 y antes éramos 2", explica.



LA FAMOSA INTERNA

DE CAMBIEMOS

Los candidatos de este bloque hablan de sensatez y madurez. De una interna "saludable", como o definieron varios. Para Bonino "las evaluaciones pueden ser varias. El 50% de la biblioteca puede decir que ayuda, que suma, que puede generar lo mismo que se generó en el 2017 con Leo Viotti, en donde se hizo una elección histórica, mientras que desde el otro lado nos pueden decir que esto puede generar algunos roces. Pero la realidad es que yo lo veo como un proceso de crecimiento partidario, un frente que hace poquito se consolidó, que viene creciendo, que sufre algunos vaivenes propios de las relaciones humanas, como lo han sufrido otros partidos, como el peronismo o la UCR a lo largo de sus décadas de democracia. En nuestro crecimiento también tenemos que sufrirla y trataremos de llevarlo adelante de la mejor manera posible", destacó.

Sobre esto, dijo que "nos vemos trabajando de la mejor manera. Creo que lo mismo hemos realizado con Viotti en el 2017, en donde a uno le toca ganar, a otro perder, pero la idea es saber que hay un norte compartido, en donde vemos que nos puede llevar a gobernar esta ciudad con muchos factores y vectores que compartimos tanto con Leo como con Mauricio (Basso), y Corina (Vecchioli), que nuestra incorporación más reciente a Cambiemos y que hay muchas cuestiones que son compartidas y que nos va a facilitar mucho a la hora de sentarnos y de poder establecer un plan de gobierno conjunto".

A modo de cierre, dijo que "cuando uno analiza los fríos números ve que el posicionamiento de Cambiemos se encuentra por encima de lo que puede ser una elección del actual intendente. Siempre hay que ver y evaluar si la gente y el votante decida acompañar a quien sale ganador de esa interna. Nosotros creemos y entendemos que sí, porque tanto Leo, Mauricio como Corina, tenemos una misma visión de la ciudad que queremos y compartimos muchas cuestiones que tienen que ver con la política nacional, con las cuestiones que tiene que ver con los vectores de la política nacional de Cambiemos y obviamente con nuestro candidato a nivel provincial que es José Corral", finalizó el precandidato.

Fuente: La Opinión