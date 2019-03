Mañana continúa el paro de municipales

Al igual que la semana pasada, la ciudad volverá a sentir una merma en andar natural, por un nuevo paro de los trabajadores municipales, tras el anuncio de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM). Una medida de fuerza que durará 48 horas y que se suma a los dos días de paro de la semana pasada.

La propuesta de los municipios deberá contemplar la inclusión de la cláusula gatillo en los términos vigentes -y acordados en los años 2017 y 2018- y no condicionada a la recaudación como fuera ofrecida oportunamente a FESTRAM y al resto de los trabajadores públicos.

"Después de tres reuniones paritarias y de no haber tenido inclusive algún tipo de oferta superadora, ni cercanas a nuestras pretenciones, donde en las cuáles ninguna apareció nuestras exigencias principales, como la cláusula gatillo, entendíamos que nos quedaba otro camino que el paro, más de la última reunión, donde ya pasaron 10 días y seguimos son convocatoria", dijo ayer el Secretario General del SEOM; Darío Cocco.

Cocco le confesó a LA OPINION que la sensación que tienen los representantes gremiales "no es buena" y que están ante "la paritaria más difícil que hemos en los últimos 12 años, la más compleja al menos", destacó

"Esta crisis económica en la que estamos sumergidos todos los argentinos y con esta falta de resoluciones y de medidas concretas del gobierno nacional, llevan a una incertidumbre muy grande, llevándonos a este punto de no poder resolver el salario de los trabajadores", sostuvo el gremialista.

Desde FESTRAM ratifican la necesidad de avanzar en la discusión, haciendo referencia al año que los argentinos estamos viviendo. "Los tarifazos y los aumentos de los productos de la canasta familiar impactan en la economía de la familia argentina en general y de los trabajadores y trabajadoras municipales en particular. Convocar a paritarias es una decisión política que tiene claras responsabilidades para todos los involucrados", emitieron en un comunicado.

"ES UNA SENSACIÓN FEA"

El titular del SEOM hizo una referencia al momento que están viviendo desde el sector y expresó que "es una sensación fea, no vemos una salida a corto plazo de los conflictos y esperemos poder salir de esta paritaria con un acuerdo que lleve, como mínimo, a los trabajadores a mantener el poder adquisitivo", destacó.

En tanto, agregó que "luego del paro de 48 horas que hemos tenido la semana pasada y al dilatar esta negociación y llevarla a un período muy extenso para nuestras pretenciones, dado que ya estamos llegando a fin de marzo, transcurriendo ya dos meses sin tener ningún tipo de resolución a la paritaria, y lejos de poder llegar a un acuerdo, vemos que esta es la mejor manera", dijo Cocco y agregó: "entendemos que ha faltado trabajo y la determinación política de sentarse a negociar con la entidad gremial para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Sabemos que hay algún tipo de bajada de línea del gobierno nacional, al gobierno provincial, ya que tiene la misma postura. Lo que termina siendo un incordio para nosotros", sostuvo.

A modo de cierre dijo que "estamos esperando ser convocados, con una propuesta superadora en las próximas horas. Siempre faltó trabajo, proposiciones en el sentido de ir elaborando o trabajando algún camino que nos saque de este conflicto", finalizó.

Fuente: La Opinión