En Rafaela celebraron el día del Niño por nacer

En el marco de la "Semana de la vida", anoche fue celebrado el "Día del niño por nacer" (instituido desde 1998) en el monumento a la Madre ubicado frente a la Catedral San Rafael, organizado por "Rafaelinos por la vida", ante un buen marco de público que desafió la lluvia.

Después de la colocación de la ofrenda floral a cargo de Nieves Torres y Mónica Schmutzer, hablaron Silvia de Operto, el obispo diocesano Luis Fernández, el pastor Marcelo Becla y Pablo Possetto.

"Es una emoción ver tanta gente participando y acompañando en este sí a la vida. El 25 de marzo es una fecha muy cara y especial para ´Rafaelinos por la vida´ porque en 2015 tuvimos la primera jornada del niño por nacer y empezamos a caminar juntos en la defensa del niño por nacer. Eramos gente que veníamos de distintos ámbitos y fuimos convocados para que juntos podamos promover una cultura en defensa de la vida. Rafaela desde sus comienzos siempre tuvo presente este valor de la dignidad de la persona", destacó Operto.

A su turno, Fernández expresó: "sentir esto tan hermoso de la vida. Cuando hace 20 años estaba en aquel acto en el teatro Coliseo con el Presidente de aquel entonces, empezaba una posibilidad para un país y después se extendió por todo el mundo; uno nunca se imaginó que iba a vivir lo que se está viviendo aquí, hoy con tantas familias y chicos en esta ciudad. Le queremos dar gracias a Dios con esta oración".

Becla hizo una oración citando al salmista David en el 139: "tú Señor diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque tus obras son formidables, todo lo que haces es maravilloso, de esto estoy plenamente convencido, aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto fui desarrollado, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión, todos los días de mi vida, ya estaba en tu libro antes de que me formara los anotaste y no faltó uno de ello".

Finalmente, Possetto dijo que "este es el ejemplo de lo que es el movimiento pro-vida, nadie nos dijo que era fácil y que es sencillo; es un trabajo muy arduo. Son ustedes los que le ponen el cuerpo a este movimiento, acompañan a las mujeres vulnerables y a sus hijos, trasciende nuestros deseos, se mueve solo. En este contexto, un elemento central tiene que ver con entender que no es tema estrictamente religioso, tenemos una visión antropológica, creemos es un debate científico que se tiene que dar en todos los ámbitos; defender los derechos humanos, a la mujer embarazada y al niño por nacer en situación de vulnerabilidad. Necesitamos el compromiso de todos".

Esta fecha fue una oportunidad para concientizar sobre el valor de la dignidad humana y celebrar la vida como don precioso, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.

A lo largo de la semana contará con una variada programación que incluye espectáculos artísticos, bandas musicales, acciones concientizadoras y diversos entretenimientos para toda la familia. El programa previsto se extenderá hasta el domingo 31 de marzo:

* martes 26/03: actividad de difusión y concientización.

* miércoles 27/03: gesto solidario en el Hospital Jaime Ferré, a las 16.30 horas.

* jueves 28/03: Jornada Interdisciplinaria, “Derecho a la vida, sexualidad y embarazo vulnerable” en el auditorio UCSE DAR de 18 a 21:30 horas, a cargo de la médica María José Mancino y el doctor Nicolás Lafferriere.

* viernes 29/03: actividad de difusión y concientización.

* sábado 30/3: intervención joven a las 16.30 en la ciclovía (Estanislao del Campo y bulevar Yrigoyen), a las 17 en el Parque Apadir (avenida Italia 544) y a las 17,30 skatepark (Dimas Mateo 1524).

* Domingo 31/03: “Jornada del Niño Por Nacer”, en su 5ª edición, se desarrollará en la Plaza Pizzurno a las 16.30 horas, para compartir mates, espectáculos, sorteos, muestras de fotografía y mucho más. Stand informativo: para brindar asesoramiento en cualquier consulta o información. Además de estar recibiendo todo tipo de donaciones para las madres y niños recién nacidos que son asistidos por el equipo de Rafaelinos por la Vida. Se podrá obtener un pañuelo celeste y/o el pink de piecitos de 12 semanas.

Conviene recordar que “Rafaelinos por la Vida” fue impulsor de la declaración de Rafaela como “Ciudad provida y profamilia” en 2015 y recientemente fue la promulgada ordenanza municipal que protege a la mujer embarazada y al niño por nacer en situación de vulnerabilidad.

Fuente: ADN RAFAELA