Elisa Carrió: “Lorenzetti le hace un golpe de Estado al presidente de la Corte”

La diputada y referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó este martes contra el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti al acusarlo de querer hacerle "un golpe de Estado" al presidente de ese cuerpo, Carlos Rosenkrantz, a quien le pidió que "siga en su cargo".

Fiel a su estilo, Carrió embistió con todo y adelantó que denunciará a Lorenzetti "en el marco de la OEA y en la Justicia argentina".

"Al no poder hacerle un golpe de estado al presidente de la República, Lorenzetti le hace un golpe de estado al presidente de la Corte. Vamos a denunciar esto en el marco de la OEA y en la justicia argentina", disparó Carrió desde su cuenta en la red social Twitter.

Continuó su embestida contra Lorenzetti al sostener que "se reúne en forma periódica invocando una supuesta logia y arregla juicios como el caso de San Luis".

La diputada le pidió "al juez Rosenkrantz que se mantenga en su cargo y no renuncie. La democracia depende de su permanencia".

No son nuevas las críticas de Carrió a Lorenzetti. Días atrás, por ejemplo, mencionó al ex presidente de la Corte como partícipe de una supuesta operación contra el fiscal Carlos Stornelli.

En esa oportunidad, reafirmó que existe "una operación" contra el fiscal Stornelli y la causa de los cuadernos de las coimas y que de ella participaría "alguien que está en las escuchas, que es "el loro", en alusión a Lorenzetti.

"El loro es Lorenzetti que es quien revisa las denuncias. Lorenzetti es parte de la banda. Está denunciado. No puedo hablar demasiado por el secreto de sumario. Yo misma no quise acceder a la lectura del expediente porque me sale por todos lados", dijo.

