“¿Me puedo ir?” Nati Jota volvió a Pasalabra, la criticaron y explotó contra quienes la insultan

Nati Jota estuvo de nuevo en Pasapalabra y los “haters” en Twitter fue contra ella. (Un hater es aquel que odia y manifiesta su bronca contra alguna persona en las redes). La influencer se cansó y escribió un descargo cargado de bronca.

La influencer usó su red de Twitter para dejar en claro que está cansada de que los usuarios de las redes la insulten cada vez que va al programa de Iván De Pineda.

“Chicos sorry: si me invitan a un programa voy a ir a ROMPER LAS PELOTAS. Es lo que soy yo… dejen de ROMPERME LAS PELOTAS a mí por lo que digo o hago porque a los haters no los invito a ningún lado ADIOSSS”, escribió en primera instancia Nati.

En otro tuit fue más allá: “Cada vez que voy a Pasapalabra, una catarata de puteadas NO SOY LA MADRE TERESA DE CALCUTA PERO TAMPOCO PARA Q ME LIQUIDEN ASÍ DEJEN DE ROMPER LOS HUEVOS Y DE QUERER ODIAR Y CRITICAR A TODO EL MUNDO Y DIVIERTANSE”.

A su vez, Nati protagonizó un simpático momento con Iván y su compañero Grego Rossello. Ella amenazó con irse de Pasapalabra si su oponente la pegaba con un tema… ¡y Grego la adivinó!