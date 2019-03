Madonna y otro capricho de diva: explotó de enojo por un insólito motivo

Salió a la luz un insólito pedido de Madonna, que al no cumplirse la enfureció. Fiel al estilo de diva, la cantante recibió un “no” y todo estalló. En las últimas horas Madonna protagonizó polémicas en Portugal. Lejos de quedarse tranquila, expresó por distintos lados su ira. El motivo de su enojo tiene que ver con el rodaje de un videoclip para su nueva canción, ‘Indian summer’.

¿Qué pretendía la Maddona? Planeaba rodar en la Quinta Nova da Assunçao, un palacete del siglo XIX a las afueras de Sintra, a 30 kilómetros de Lisboa, y quería hacer ingresar a uno de sus caballos. Pero le dijeron que “no”. Y explotó. Quería introducir uno de sus dos pura sangre en el atrio central, pero el edificio está protegido como patrimonio histórico de Portugal. El alcalde Basilio Horta se negó de forma contundente por “motivos de seguridad”. En el guion del videoclip, Madonna posaba junto al animal tumbado en el suelo.

“El caballo es suyo, pero el palacio es de todos los portugueses y no voy a permitir que se estropee. De modo que no podía autorizar nada de esto”, declaró. Y fue más lejos: “Hay cosas que el dinero no paga”. La petición del entorno de Madonna era que : “90 minutos para poder filmar al caballo, un tiempo reducido”. La negativa hizo que -según publican medios estadounidenses-, Madonna respondiera harta: “Me voy de este lugar cuanto antes. Todo lo que les di, la promoción que les hago y me pagan así”.