De chiquito sufrió bullying pero ahora se convirtió en una mega estrella de la música

Los niños pueden ser adorables, pero crueles al mismo tiempo. En muchos ocasiones se registran casos de bullying en la escuela primaria. Ed Sheeran contó que durante su niñez sufrió este problema y explicó cómo logró reponerse para convertirse en la estrella que es por esta época.

“Odiaba la escuela primaria, lloraba todos los días“, empezo. “Soy pelirrojo así que desde el día uno se la agarraron conmigo, fue instantáneo“, dijo.

Reveló que sus compañeros lo cargaban por ser “pelirrojo, tartamudo y con gafas enormes“. Pero, Sheeran logró recomponerse de esta situación.

“Siempre fui un poco peculiar, nunca tuve mucha suerte con las chicas, me veía raro, pero me empezó a gustar”, comentó .

Logró salir del pozo en el que quisieron enterrarlo y logró la fama con cinco singles que llegaron al primero puesto de los rankings musicales y consiguió Grammy, Cinco Brits y seis Billboard.

“Llegué a la escuela secundaria, comencé a tocar guitarra y me uní a una banda. La música es una de esas cosas que te pueden dar confianza. De repente estás como ‘wow, en realidad puedo hacer algo bien‘”, dijo Sheeran.

“Antes de que me diera por tocar la guitarra, no hacía prácticamente nada al margen de la escuela. Iba a un colegio en el que todo el mundo hacía deporte, pero a mí no se me daba bien ninguno. Y ser bueno en un deporte, por ejemplo el fútbol, era de esas cosas que te hacían ser popular“, reveló Sheeran.