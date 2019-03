Para pagar la deuda, cada argentino debería poner US$ 7.500

Por la devaluación del peso y el mayor endeudamiento, la deuda pública, interna y externa, en pesos y en moneda extranjera, sumó al 31 de diciembre pasado US$ 332.191,8 millones, equivalente al 86,2% del PBI. Esto quiere decir que cada argentino debería desembolsar US$ 7.500 o unos $ 330.000 para cancelarla.

Si se agrega lo que aún se adeuda por el cupón PBI, asciende a U$S 345.384,7 millones, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Finanzas. Estas cuentas no incluyen las deudas de las provincias y el BCRA.

Los números oficiales marcan que tres meses atrás -a fin de septiembre- el endeudamiento público era de U$S 307.656,5 millones, lo que arroja un incremento de U$S 24.535,3 millones.

Eso se explica por los desembolsos del FMI, que aumentaron la deuda con el Fondo en U$S 13.152 millones en el trimestre y mayores colocaciones de Letras del Tesoro y otros títulos. Así, a fin de 2018, el FMI pasó a ser el principal acreedor del Gobierno por un total U$S 28.031,7 millones.

La deuda con el conjunto de los organismos internacionales, como el FMI, BID o Banco Mundial, asciende a US$ 51.037 millones, más del 15% del total.

Un año atrás, a fin de 2017 la deuda pública era de U$S 320.935 millones, un incremento de U$S 11.256 millones.

En relación al PBI, la deuda subió del 57,1% al 86,2%. El salto se produjo porque la fuerte devaluación redujo el valor en dólares del PBI y de la deuda en pesos, en especial con los organismos públicos, como con ANSeS, y aumentó el endeudamiento en dólares con los fondos privados y el FMI.

A fin de 2017, el PBI estaba valuado en US$ 562.000 millones y 12 meses después, en US$ 385.400 millones. Una caída de más del 30% en dólares.

También subió del 2,9 al 3,5% del PBI la cuenta de intereses y del 11,9 al 15,2% en relación a los recaudación tributaria.

A fines de 2015, la deuda pública sumaba US$ 240.665 millones (52,6% del PBI), con un incremento de U$S 91.524 millones en apenas 3 años. Si la comparación se extiende a fines de 2005, luego del primer canje de deuda, cuando era de US$ 154.270 millones, el endeudamiento público creció en US$ 177.921 millones.

A su vez, el endeudamiento se fue “dolarizando”, como surge del Informe del martes del INDEC. El año pasado subió del 68,5 al 76,2% la deuda que está contraída en moneda extranjera (como dólares o euros). En 2015 era del 66,9%.

