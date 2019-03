Aníbal Fernández: "Solo Cristina Kirchner puede sacarnos de esto, ningún otro se le acerca"

De cara a las elecciones presidenciales de octubre, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández aseguró durante el programa radial Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock, que si la expresidenta lo convoca a integrar su equipo, jugará “donde ella quiera”.

"Estoy convencido que Cristina Kirchner va a ser candidata", siguió, y justificó: "Solo Cristina Kirchner puede sacarnos de esto, ningún otro se le acerca".

Por otra parte, Fernández evaluó la posible candidatura presidencial de Roverto Lavagna, y su descripción del exministro de Economía, para desaprobar a al actual presidente. "Al lado de Macri, Lavagna es Churchill. Para empezar, él sabe leer", lanzó con ironía. Sin embargo, enseguida puso en duda el potencial electoral del economista. "Lavagna es un buen técnico, pero no tiene espalda política", dijo.

También se refirió a las declaraciones de Macri sobre su padre: “Según Mauricio, Franco Macri aprendió a robar a los 75 años con el kirchnerismo. A esa edad, ya tenía un master en corrupción y el hijo se gastaba lo que el padre robaba”.

Al consultarle por la posibilidad de que la expresidenta acepte sumarse a un frente que agrupe al peronismo y al kirchnerismo en todas sus vertientes, aludió a Sergio Massa y sugirió que "la puerta de la unidad" entre ambos "siempre está abierta".

Incluso, precisó que será candidato a primer concejal en Pinamar, aunque adivirtiendo que "eso no significa que si mi conductora me chifla, golpeo los tacos y vuelvo en el Plusmar a sumarme a la tarea. He hablado con Cristina y ella me ha felicitado, yo puedo ayudar mucho”.

Por último pidió que el fiscal de la causa de los cuadernos investigado por presunto espionaje ''se retire de la situación''. ”Me encantaría que Stornelli diera un paso al costado hasta que se aclare la situación”, cerró.

