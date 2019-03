El kirchnerismo le pidió al procurador de la Nación la suspensión del fiscal Carlos Stornelli

En un nuevo capítulo en la causa que involucra al falso abogado Marcelo D'Alessio y al fiscal Carlos Stornelli, entre otros, por supuestas tareas de inteligencia, el kirchnerismo en el Congreso le pidió al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que suspenda preventivamente a Stornelli por no presentarse en cuatro oportunidades a declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla.

"Habiendo hoy Ramos Padilla declarado en rebeldía a Stornelli, lo cual se constituye en un caso casi inédito, nosotros creemos que lo que tiene que hacer Casal es suspender preventivamente a Stornelli hasta que se ajuste a derecho, esto es, que concurra a la declaración indagatoria", expresó el diputado del Frente para la Victoria Agustín Rossi, acompañado del senador del mismo espacio Marcelo Fuentes.

Asimismo, el legislador justificó la decisión del espacio de hacer esta solicitud en conferencia de prensa explicando que no está constituida la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal: "Hubiésemos podido citar tanto a Stornelli como al procurador para que nos explique por qué no toma ninguna acción contra un fiscal que escapa ante las resoluciones de la Justicia".

E insistió: "Los diputados y senadores que tenemos la obligación del control político del Ministerio Público Fiscal, porque los fiscales no están sometidos al juicio político, no podemos ejercer ese control, habida cuenta de que no está conformada la comisión".

Sobre la acusación de que el kirchnerismo quiere hacer caer la causa de los cuadernos de las coimas, Rossi replicó: "Nosotros no queremos hacer caer ninguna causa. Queremos que se cumpla con la ley. Si cualquier argentino cuando es llamado a indagatoria concurre, no se puede entender cómo alguien que está involucrado en el sistema de justicia eludió cuatro veces una declaración. Es una situación inaudita, más en el marco que vive el país y el Poder Judicial".

Por su parte, Fuentes sostuvo que "Stornelli no se presenta para evitar el procesamiento" y advirtió que "cualquier argentino con la cantidad de pruebas ya estaría procesado".

También apuntó contra Marcos Peña, quien estaba brindando su informe de gestión en el Senado: "Exigimos seriedad y respeto al jefe de Gabinete. En sus respuestas agrupa generalidades e ironías. Una actitud de provocación, igual que el Presidente en la Asamblea Legislativa".

Alejo Ramos Padilla, el juez de Dolores a cargo de la causa, declaró en rebeldía a Stornelli por no presentarse a declarar. Esto implica dos caminos paralelos: en los términos institucionales, pedirle el jury ante el procurador general de la Nación. En los términos prácticos, impedirle a la defensa el acceso a la causa en la que está imputado y en la que fue llamado a indagatoria.

El abogado del fiscal, Roberto Ribas, ya adelantó que apelarán la decisión: "Esto implica no poder acceder a la causa. Esa es la consecuencia que trae, pero Stornelli tomó la decisión de no participar en el proceso. Yo no puedo intervenir ni presentar escritos".

Sucede que, con esta decisión, según explicó Ramos Padilla en su resolución, "no puede haber diálogo procesal posible". Es decir que la defensa de Stornelli lo único que podrá apelar ahora es esta declaración de rebeldía sin poder controlar qué es lo que sucede en la causa e impugnar las medidas que puedan llegar a afectarlo.

