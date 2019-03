Mucha piel y lencería: la sexy foto de Oriana Sabatini

Hace tan solo unos días Oriana Sabatini llamó la atención con su tajante decisión respecto a un red social. Más de una vez, la cantante reveló que las críticas de los haters la afectan. Por ese motivo, cansada de los detractores de Twitter, tomó la decisión de irse de dicha red.

Aclaró que no cerró su cuenta, pero eliminó la aplicación de su teléfono. De todos modos, Oriana Sabatini contó que tampoco se siente cómoda con Instagram. “Me cuesta mostrar, si mi trabajo no lo implicara no tendría Instagram. No me gusta, de verdad

Sin embargo, lejos de dejar de publicar Oriana Sabatini volvió a subir la temperatura de Instagram. Decidió protagonizar una sexy foto en ropa interior. Posando y con la piel muy dorada. ¡Una diva!