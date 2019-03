La NBA honra a Manu Ginóbili: el deporte argentino será testigo de un hecho histórico

La NBA comienza a despedirse de Manu Ginóbili. El jueves San Antonio Spursretirará la camiseta número 20, la que vistió el bahiense por 16 años en la liga donde sólo juegan los mejores. Y allí permaneció inalterable, sedujo y conquistó el corazón de los fanáticos del básquetbol desde su furtiva aparición en 2002 hasta el 27 de agosto de 2018, cuando le puso punto final a una trayectoria intachable, exitosa e inigualable. Manu ya forma parte de la elite del básquet mundial y su camiseta va directo al museo de las leyendas, donde tiene reservado un lugar de privilegio.

Su retiro ha conmocionado a la NBA, a tal punto que se creó un sitio en la página oficial para darle "las gracias" al 20 de los Spurs. Uno que no quiso estar ausente es el ilustre pivote, David Robinson, que cada vez que puede, reverencia a Manu: "Increíble compañero de equipo y modelo a seguir, trajo la intensidad cada noche y mejoró a todos a su alrededor", escribió desde su cuenta de Twitter (@DavidTheAdmiral) dejando un hashtag de prócer:#Legend#GraciasManu.

Esta semana es especial para Manu en particular como patentó en un tuit, en el que reflejó que su nivel emocional está débil y que cualquier situación lo hace lagrimear. Hoy están sus tres niños, ese valor agregado majestuoso para un acto tan poderoso como el retiro de su dorsal número 20: rodeado por el afecto de sus seres queridos.

El mundo deportivo argentino se rinde a sus pies. Desde Diego Maradona ( siempre expresó su fanatismo por Manu) pasando por el memorable quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, el enorme Roberto De Vicenzo o el mismísimo Guillermo Vilas: las grandes leyendas de nuestro deporte se sacarían el sombrero ante el bahiense. Saben de qué se trata este acto. Hoy es todo Manu. El zurdo, el narigón, el 5 de la Selección o el 20 de los Spurs, así se lo conoce, así lo queremos. El mundo deportivo lo admira, lo halaga y no deja de mirarlo con esa pasión desmedida que puede ofrecer cualquier fanático. Es tan grande que hasta los notables de nuestro deporte se postran a sus maravillas.

Esta noche el mundo del básquet de la Argentina va a ser testigo de un hecho inédito y Manu lo hizo posible. Luego del encuentro frente a Cleveland, San Antonio Spurs decretará que ya nunca nadie podrá usar la camiseta número 20 en el club. Será una suerte de homenaje y agradecimiento a la fastuosa trayectoria del mejor basquetbolista argentino, que ganó 4 anillos de NBA con esa casaca. Un hito sin precedentes para nuestro país. Parte de la Generación Dorada lo va a estar acompañando al borde del campo de juego. Fabricio Oberto, su gran amigo, estará tocando en vivo con su banda de rock.

La historia nació con el draft de la NBA de 1999, cuando Manu fue seleccionado en segunda instancia, en la posición 57ª. Debutó en 2002 y allí empezó a gestarse esa pizca extraordinaria que pudimos apreciar en cada partidos de los Spurs y que seguramente va a tener su momento sublime cuando, en un par de años, ingrese al Hall de la Fama de la NBA. Porque no hay duda que Manu llegó a ese nivel.

Ginóbili siempre se caracterizó por su movimientos veloces, pero sobre todo por su inteligencia para entender el juego y sus tiempos. Así recordaba cómo comprendió que el final de su carrera había llegado. "Al terminar la temporada dejé, como era habitual, pasar un mes o dos para ver cómo me sentía y en una reunión antes de viajar a Canadá de vacaciones, le dije a Pop que me veía más afuera que adentro, pero que nos íbamos a mantener en contacto y que hablábamos a mi regreso. Durante nuestras vacaciones, hablamos bastante con Many [su esposa] sobre la concreta posibilidad que esta vez sí fuera la vencida, pero nunca nos animábamos a confirmarlo ni creerlo del todo. Es que seguía queriendo dejar esa opción en caso que al volver a San Antonio algo me despertara el deseo de seguir y me volviera a llamar hacia la cancha, pero pasó lo contrario. Regresé y me puse a hacer pesas, agarré la pelota, miré a los más jóvenes entrenarse y romperse el lomo para estar bien para la pretemporada y a mí, sin embargo, todavía me dolían los últimos dos golpes de la temporada anterior. De a poquito me fui convenciendo de la decisión a tomar". Eran los primeros días de 2018 y Ginóbili comenzaba a pensar como exjugador.