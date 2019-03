Emergencia tarifaria, ganancias y becas: los 33 proyectos que busca aprobar la oposición

En medio de la tensión por el clima electoral y luego de que fracasara el intento del oficialismo por llevar a la Cámara de Diputados el proyecto contra las barras bravas, ahora la oposición se prepara para dar pelea: este miércoles le pidieron al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, convocar a una sesión especial para tratar una batería de proyectos muy variada, todos ellos resistidos por el gobierno. El año pasado la oposición implementó una estrategia parecida, logrando incluso aprobar un proyecto que terminó siendo vetado por el presidente Mauricio Macri.

Son en total 33 los proyectos que la oposición buscará tratar en una sesión especial que piden para el jueves 4 de abril a las 11.30, y entre los cuales figuran temas como un proyecto presentado a propósito del fallo del martes de la Corte Suprema, para la exención del pago del impuesto a las Ganancias a jubilados y pensionados.

Las tarifas ocupan la mayor parte de la agenda de los diputados opositores y, en ese sentido, la mayor parte de los proyectos tienen que ver con ese tema puntual. Por ejemplo, hay un proyecto para declarar la emergencia tarifaria de servicios públicos en todo el país, y otro para declarar la emergencia tarifaria por seis meses en todo el país. Otro plantea dejar sin efecto los aumentos en gas, luz, agua potable y cloacas, retroactivo a enero de este año, y otra iniciativa que le otorga competencia al Congreso para dar tratamiento al resultado de las audiencias públicas para definir aumentos de servicios.

Otro de los proyectos declara el estado de emergencia alimentaria y nutricional en todo el país por el término de un año; hay uno relacionado con la creación de becas universitarias y otro de resolución pidiéndole al Poder Ejecutivo convocar a un Acuerdo Solidario Nacional para estabilizar los precios.

La batería de proyectos que buscan debatir es amplia y va desde un proyecto para crear el Boleto Escolar Gratuito y de tarifa reducida para estudiantes y docentes, a otro para declarar la emergencia pública por violencia de género en todo el país. En esa sintonía, hay otro proyecto que modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando la licencia por violencia de género.

El proyecto lleva las firmas de trece diputados, entre ellas las de los massistas Graciela Camaño, Mirta Tundis y Carla Pitiot; los kirchneristas Agustín Rossi, Cristina Alvarez Rodríguez, Daniel Filmus, Luana Volnovich, y el presidente del bloque Justicialista, Pablo Kosiner.

Al contar con el respaldo de prácticamente toda la oposición, se descuenta que están en condiciones de tener quórum para sesionar, aunque no podrían aprobar ninguno de esos proyectos al no contar con los dos tercios de la Cámara, contando con que el oficialismo se haga presente en el recinto. Esa mayoría especial será necesaria por tratarse de proyectos que no tienen dictamen de comisión.

