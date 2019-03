Para las consultoras, la inflación en el primer trimestre superó el 10% y seguirá alta en abril

En varias ocasiones durante su gestión, el presidente Mauricio Macri pidió que se lo juzgue por si pudo o no reducir la pobreza y bajar la inflación. El 2019 es un año electoral -el último de su mandato en caso de no ser reelecto- y las chances de tener éxito en dichas materias parecen disiparse. Es que la inflación del 47,6%que midió el INDEC en 2018, sumado a la suba de precios en lo que va del corriente año no dan lugar a una tregua. Tal es así, que consultoras privadas indagadas por ámbito.com proyectaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del primer trimestre superó el 10% y que en abril seguirá alto.

Las causas del aumento del costo de vida las anclaron en la suba en alimentos y bebidas, en los gastos en vivienda, agua, electricidad, gas y "otros combustibles", además de factores que responden al traslado a precios de los saltos del dólar de 2018 y a las actualizaciones salariales producto de las cláusulas de recomposición que se vienen activando desde diciembre pasado. A esta dinámica le suman el ajuste de tarifas de servicios.

En ese marco, la inflación calculada para marzo por ABECEB fue de 3,8%, el mismo valor oficial registrado en febrero, mientras que para abril fue de 3,5%. “La inflación no es de demanda. La economía está en franca recesión y el consumo está a la baja. La inflación que tenemos es inercial y de costos”, destacó Sebastián Martínez, analista macroeconómico de la consultora.

Asimismo, señaló que a partir de enero la inflación empezó a ser superior a lo que esperaban y destacó que tenían expectativas de que “la política monetaria contractiva del Banco Central tuviera un impacto mayor en el traslado de la devaluación a precios”. Sin embargo, remarcó que la inercia inflacionaria “fue más difícil de frenar”.

“Creemos que la economía no tocó piso y las medidas del Central para frenar al dólar probablemente hayan dejado atrás las esperanzas de que la economía repunte en el primer trimestre”, detalló. Y agregó que entre la pérdida de poder adquisitivo de 2018 y “la falta de confianza que hay en el BCRA, los precios se están ajustando más mirando el pasado que al futuro”.

En tanto, desde PxQ, la empresa del exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis calcularon una suba de precios para marzo de 3,9%, en línea con las proyecciones de Analytica (3,8% marzo y 3,6% abril) y de Ecolatina (3,8% marzo y hasta 4% abril).

Desde EcoGo, estimaron una inflación de hasta 4% para el tercer mes del año y la misma cifra para el cuarto mes. “Se explica en gran medida por un componente inercial del año pasado. También por la suba de naftas y a alguna recomposición de márgenes por parte de las empresas”, destacó Juan Ignacio Paolicchi, analista de la consultora.

A su turno, la consultora C&T Asesores, de Camilo Tiscornia, señaló que su proyección de inflación para marzo arrojó un alza de hasta 4% mientras que para abril la suba alcanza otro 4%.

Similares fueron los cálculos del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) y de Orlando J. Ferreres para marzo, de 3,6% y 3,5% respectivamente. Y de 3,2% y 2,9% para abril, en el mismo orden.

Por último, desde Libertad y Progreso, la fundación que conduce el economista Aldo Abram, indicaron que el cálculo de inflación para marzo fue de 3,1% y para abril de 2,7%.

No hay que perder de vista que la inflación continúa con su camino ascendente. En febrero, el IPC aumentó un 3,8% que sumado al alza el mes previo, genera un acumulado de 6,8% en los dos primeros meses de 2019. Además en los últimos 12 meses registra un incremento de 51,3%, el valor más alto desde 1992.

“Por más macanas que hayamos hecho en el pasado, estamos llenos de oportunidades", dijo Macri hoy en una entrevista radial con la emisora cordobesa Cadena 3. Y agregó: "Yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, y estoy dejando la vida en esto".

