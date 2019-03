Zimerman: "Periodista o locutor que no me hace nota, es por que me pide plata"

"En Rafaela se vive una situación preocupante con algunos locutores y periodistas, que en realidad son mercenarios peseteros. Yo les digo: si no hablo, es por que me pidieron plata"

Hablamos con Carlos Zimerman candidato de la UCR a fin de que nos comente en detalle sobre la nota que brindó a un medio de Santa Fe, en dónde declaró que en Rafaela hay "mercenarios peseteros vestidos de periodistas independientes, cuando en realidad son extorsionadores que solamente hacen notas si es que los candidatos les pagan una suma mensual, que en oportunidades oscilan los 50.000 pesos para hacerles campaña".

Zimerman comentó al respecto: "Soy un candidato absolutamente instalado, le guste a algunos o no, venimos trabajando muy bien, con mucho apoyo de la gente y de los verdaderos Radicales, los que no se venden por un voto, los que están como yo absolutamente en contra de este plan impune de Macri que nos está sumiendo en la peor de las crisis, crisis que no sabemos como va a terminar, me hacen notas de Santa Fe, de Córdoba , de Buenos Aires, de Corrientes, por supuesto que con los medios de afuera hablamos de cuestiones del partido, pero es innegable que en Rafaela estamos generando mucha expectativa y la gente está habida de información y resulta que hay algunos "pillos" que intentan ningunearnos por que no estamos dispuestos a pagarles y ceder ante lo que es una verdadera extorsión."

" A ESOS TRAMPOSOS LOS VAMOS A DENUNCIAR, CON NOMBRE Y APELLIDO, TENGO TODAS LAS PRUEBAS, GRABACIONES, MAILS, TODO, "CON MIGO NO"

"Hay unos pseudo periodistas que no solo insisten en que les pagues para sacarte al aire e informar a la gente, sino que te extorsionan con que si no le pagas van a hablar mal de vos. Tengo las pruebas. Se creen tan impunes que te mandan las propuestas por mail y además los tengo grabados".

"Yo estoy de acuerdo con que pagues la publicidad y la propaganda, pero que te extorsionen, eso es delictivo, es de pesetero. Lo más grave es que luego se lavan la boca y dicen ser los paladines de la justicia, son peseteros, delincuentes, y los voy a poner al descubierto de una forma muy fácil".

" Soy un candidato absolutamente instalado, el único con propuestas concretas, no tengo miedo de contárselas a la gente. Presenté la denuncia contra la obra pública de Castellano. La cosa es fácil: SI NO ME ESCUCHAN EN ALGUNOS MEDIOS MASIVOS, ES POR QUE ME PIDIERON PLATA, Y POR ENDE ESE MEDIO NO ES OBJETIVO Y SU PERIODISTA SON PESETEROS Y MENTIROSOS, NO DICEN LA VERDAD, DICEN LO QUE VOS QUERÉS POR QUE LES PAGAS".

"No me metí en la política para darle de comer a algún locutor con problemas psíquicos, si no están bien de la cabeza, que se hagan tratar, pero conmigo no, que quede claro, conmigo no", finalizó ofuscado Zimerman.