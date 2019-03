El hijo de Yanina Latorre se tatuó en honor a su abuela y su mamá…¡con tremenda falta de ortografía!

Dieguito Latorre, el hijo de Yanina y del ex futbolista, se hizo un tatuaje para homanejar a su mamá y a su abuela; sin embargo, este tenía una falta de ortografía que no pasó desapercibida.

El hijo de Yanina y Diego Latorre decidió homenajear a su mamá y a su abuela haciéndose un singular tatuaje; sin embargo, este tenía un detalle que se volvió viral en las redes: se trata nada más ni nada menos que de una falta de ortografía.

Según pudo observarse en una publicación que fue realizada por la propia Yanina Latorre, su hijo se tatuó las palabras “Abu” y “mama”, sin tilde.

La falta de ortografía del tatuaje no pasó desapercibida para ninguno de sus seguidores, que no dudaron en comentarle la postal para remarcar el error. No obstante, Yanina Latorre hizo oídos sordos y expresó su emoción: “El mejor regalo del mundo me lo hizo mi hijo Dieguito! No me entra el amor en el cuerpo! Siempre digo que primero soy madre y después persona!!!”.