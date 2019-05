Angelina Jolie reveló que fue novia de una modelo durante casi cinco años

"Probablemente me habría casado con ella", dijo la actriz y sorprendió a todos.

Angelina Jolie reveló tuvo una relación con una mujer derante cinco años y que casi llega al altar.

La actriz que está presentando la segunda parte de Maléfica se animó a contar por primera vez que Jenny Shimizu, una modelo californiana de origen asiático, fue su novia.





Shimizu, que hoy tiene 51 años, compartió el elenco de la película Foxfire con Jolie en 1996.

“Probablemente me habría casado con ella si no lo hubiera hecho con mi esposo. Creo que me enamoré el primer segundo en que la vi”, declaró Angelina.

Jenny fue imagen de marcas como Calvin Klein y Banana Republic, participó de un reality fashion y en el año 2007 contó que tuvo un affaire nada menos que con Madonna.