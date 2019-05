Murió Tuqui, el humorista que marcó a una generación

Tuqui, el humorista que saltó a la fama en los 90 e hizo reír a toda una generación, murió a los 64 años. Hace tiempo sufría problemas de salud derivados de un accidente en moto que había protagonizado en 2012.

Su verdadero nombre era Gabriel Gustavo Pinto y además de cómico era actor, conductor, columnista y músico. Primero estudió abogacía y trabajó en un banco, pero enseguida se dio cuenta de que su camino tenía que ver con lo artístico. Inspirado en Luca Prodan, dejó las leyes y se volcó a la guitarra. En esta etapa tejió vínculos con el mundo del rock, donde su nombre es muy recordado.

Gracias a su particular humor se le abrieron puertas en la radio. Dejó un legado de dos décadas en la Rock& Pop, emisora que por entonces vivía su época de oro con figuras como Mario Pergolini, Elizabeth Vernaci, Juan Di Natale y Bobby Flores.

También incursionó en televisión junto a Julián Weich en Justo a Tiempo, Café Fashion y hasta hizo reír a Susana Giménez con diversas participaciones en "rondas de chistes" en su living.

Sus últimos años estuvieron marcados por la desgracia. En marzo de 2012 sufrió un grave accidente de moto que le provocó una discapacidad. "Salí volando y me fracturé la cadera, que quebré la cabeza del fémur. Me operé y no soldó. Me quedó una pierna más corta. No me puedo apoyar en esa pierna. Por lo tanto estoy perdiendo masa muscular", contó el humorista en una entrevista con TN en 2017.

Esta discapacidad lo llevó a perder oportunidades laborales y cuando intentó solicitar una pensión se encontró con un sinfín de trabas burocráticas. Sin embargo, nunca perdió el humor: "Siempre sostuve que el que se puede reír de sí mismo nunca le falta la diversión. Cuanto peor me va, con los dolores se me ocurren chistes".

Juan Di Natale confirmó la triste noticia y lo recordó en su programa Reloj de plastilina,: "Tuqui era alguien muy querido en el mundo del rock, amigo de La Renga. Compartimos un programa que se llamaba Se nos viene la noche. Fue una especie de profesor de la vida loca".

También le dedicó unas palabras desde Twitter: "Desolado por la noticia de la partida del querido Tuqui, compañero incomparable, profesor de lo incorrecto, socio imprevisible, todo eso y más para mí allá en los 90. Cómo nos reímos Tucán, te voy a extrañar mucho bandido".