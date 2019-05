Quiénes, cómo y cuándo se debe pagar el impuesto a la renta financiera

El Impuesto a la llamada “Renta Financiera” fue introducido por la última reforma tributaria, consiste en un tributo que grava los rendimientos financieros que obtuvieron las personas en 2018. Se tiene que pagar cuando la renta anual obtenida por plazos fijos, títulos públicos y de fondos de inversión, entre otros, haya superado en el año $ 67.917,91.

El gravamen debe pagarse independientemente que los fondos se hayan originado en operaciones que se encuentran exentas en Ganancias y a pesar que los rendimientos obtenidos hayan estado por debajo de la inflación de 2018.

Está pronto a vencer y según surge de la Resolución 4468, publicada por la AFIP, se conoce que la presentación de la liquidación habrá que hacerla los días 19, 21 y 24 de junio, y el pago efectuarlo hasta el día siguiente, dependiendo la terminación del número de CUIT del contribuyente.

El saldo a pagar deberá ingresarse a través de un volante electrónico de pago y también podrá compensarse con saldos a favor de libre disponibilidad. La AFIP aprobó una forma simplificada para el pago y un plan de facilidades que pueden tomar los contribuyentes que presenten sus liquidaciones hasta el 31 de mayo. A este plan se podrá adherir en el mes de junio, con una tasa de interés de financiación reducida del 2,5% mensual. En cambio, los que presenten sus declaraciones juradas en las fechas de vencimiento original, al hacer el plan tendrán que financiar el importe a pagar a la tasa del 3,76%.

Los bancos y los agentes de inversión enviaron la información a la AFIP sobre las rentas obtenidas por plazos fijos, acciones, bonos y letras que podrá ser consultada en la sección denominada “Nuestra Parte”, que funciona en la página Web de la AFIP para cada persona.

El formulario para informar los rendimientos obtenidos a través de los instrumentos financieros es el 2022 que surge de la liquidación Online que se practica utilizando el servicio informático denominado “Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado” disponible en la página de la AFIP e ingresando a la opción que corresponda según el tipo de renta a declarar. Los que no tengan que pagar impuesto, porque no superaron el mínimo, están eximidos de realizar la presentación. Queda por definir quién declara el rendimiento obtenido en las cuentas que pertenecen a varios titulares. La mecánica de liquidación Dentro del régimen general de liquidación, en el aplicativo se aclara que la deducción especial (mínimo no imponible) tendrá que cargarse en la determinación del impuesto y tendrá que proporcionarse por cada una de esas rentas. Hay que confeccionar la liquidación utilizando un aplicativo independiente del que se utiliza para las demás categorías de rentas de Ganancias.

En la página Web del organismo, dentro de la opción denominada “Nuestra Parte” se encontrará disponible la información que enviaron los bancos y los agentes de inversión a la AFIP, sobre todos los intereses y rendimientos obtenidos por las personas durante el año 2018. Pero con esto no basta, ya que cada persona tendrá que concurrir al banco o pedirle al agente de inversión toda la documentación respaldatoria de cada inversión realizada para luego conciliarla con lo que se encuentra subido en la página Web de la AFIP, ya que pueden existir diferencias.

No todas las personas que hicieron inversiones cuentan con CUIT y clave fiscal, lo que obligará previamente a tener que concurrir a la DGI del domicilio para tramitarlos o sacar la clave por Internet. La inscripción no habrá que hacerla, ya que será realizada de oficio por la AFIP en el momento de la presentación de la declaración jurada.

Están alcanzadas por el nuevo impuesto, los intereses que obtuvieron en 2018 las personas físicas por los plazos fijos y por los fondos de inversión, en pesos, estarán gravados por el Impuesto a las Ganancias, a la alícuota del 5%. En cambio, si esas inversiones se realizan en dólares o con cláusulas de ajuste pagarán el 15%. Esta medida tendrá un mínimo anual a partir del cual se deberá tributar de $66.917,91 (mínimo no imponible).

Lo mismo sucede con las utilidades obtenidas por la venta de títulos públicos, que desde este año deberán pagar el 5% de Ganancias, cuando la inversión sea en pesos, o el 15% para las inversiones en moneda extranjera y con cláusula de ajuste. El valor de costo a computar será el último precio de adquisición o el último valor de cotización que los valores poseían al 31 de diciembre de 2017, el que fuera mayor de ambos. En estas operaciones también se descuenta el mínimo no imponible anual que se usa para los depósitos.

Las únicas inversiones que continúan exentas de impuestos son las transferencias de acciones que cotizan en bolsa, los mínimos intereses de caja de ahorro obtenidos por las personas humanas y el resultado por la tenencia de moneda extranjera.

Los datos que ya tiene la AFIP Los bancos y agentes de inversión ya entregaron a impositiva los siguientes datos:apellido y nombres y Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.); Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L.) o Clave de Identificación (C.D.I.), del cliente.

En el caso de los depósitos bancarios a plazo, informa sobre todos los datos de cada imposición y si fue en moneda extranjera, el monto origial y su equivalente en pesos. Sí se trata de depósitos ajustables, se incluyen las actualizaciones y los intereses.

Y algo similar ocurre con el caso de las inversiones en títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y demás valores.

Finalmente, cuando se informen operaciones en moneda extranjera debe realizarse la conversión en pesos, al último valor de cotización tipo comprador del Banco de la Nación Argentina al cierre del día de pago o de puesta a disposición.

Pago del impuesto

Cada contribuyente podrá consultar la información que fue enviada por las entidades bancarias, de bolsa y fondos de inversión para ver si tiene que ingresar el impuesto.

Para eso, hay que ingresar con la clave fiscal y el CUIT personal en la opción denominada “Nuestra Parte”. Además debe contarse con la documentación respaldatoria correspondiente de la inversión:

1) Intereses de plazo fijo: comprobante de depósito realizado o resumen bancario.

2) Rendimientos y resultados por venta de títulos públicos: comprobante de liquidación de la operación y del pago de intereses.

3) Rendimientos y resultados de operaciones de fondos de inversión y de fideicomisos financieros: comprobantes del pago de intereses y de liquidación de la operación.

Pero la información que da la AFIP es complementaria, ya que la liquidación cada persona tendrá que hacerla sobre todos los datos reales: documentación de los bancos más la información adicional que publica la AFIP. También, para las inversiones menores, la AFIP aprobó un procedimiento de pago simplificado del tributo.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de José Luis Cerutti