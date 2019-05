Lázaro Báez: "Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba"

Siempre se sospechó que Lázaro Báez era testaferro de los Kirchner. Pero hasta ahora él siempre lo negó. Al menos hasta ahora. En una escucha legal que se conoce recién ahora, el empresario le confesó a una de sus abogadas que "todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara".

En el diálogo con su abogada Elizabeth Gazaro revelado por TN, Báez agrega: "Y cometí errores que cometí y quizás por eso estoy donde estoy. Para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores".

Las palabras de Báez son parte de las escuchas telefónicas del "Operativo Puf", que difundieron en exclusiva La Cornisa y Periodismo para Todos este domingo. Esas conversaciones revelaron la operación judicial que preparaba el kirchnerismo para tratar de voltear la causa de los cuadernos de las coimas.

La abogada Silvina Martínez, aseguró en diálogo con TN que Báez "se refiere a una cuestión de poder. Es fundamental esta conversación porque termina de cerrar todo este círculo de sospechas en relación a los verdaderos dueños de los bienes". Y agregó: "Siempre los bienes de Lázaro estuvieron vinculados a la familia de los Kirchner".



Una serie de escuchas telefónicas entre ex funcionarios detenidos por corrupción reveló que sectores del kirchnerismo sabían de antemano que el empresario Pedro Etchebest denunciaría por extorsión al falso abogado Marcelo D'Alessio y al fiscal de la causa de los cuadernos, Carlos Stornelli.

En las escuchas quedó registrado cómo el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés le adelanta la noticia, en un lenguaje por momentos críptico, a Roberto Baratta (ex mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido) y al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.

Según explicaron en el programa de Majul, las intervenciones de los teléfonos de los penales de Ezeiza y Marcos Paz se realizaron en forma legal en el marco de una causa contra el presunto narcotraficante Mario Segovia.

En uno de los audios, Eduardo Valdés le adelanta a Schiavi que "va a haber novedades" y le recomienda "quedarse tranquilo".

-Valdés: "Operativo Puf".

-Schiavi: "¿Eh?".

-Valdés: "Operativo Puf".

-Schiavi: "¿Uf, si?".

-Valdés: "Bonadio, Stornelli, Puf".

-Valdés: "Pero estoy trabajando mucho. Escuchame, estoy trabajando mucho".

-Schiavi: "Si, yo te vi. Te vimos ayer por televisión con mucha cara de pillo vestidito de blanco. Dije: este tiene algo entre manos".

-Valdés: "Viste que iba a haber novedades".

-Schiavi: "Sí, sí".

-Schiavi: "Bueno, bueno, no digas nada. Laburá".

-Valdés: "O este domingo o el otro".

-Schiavi: "Bueno, bueno, bueno pibe. Cuidate eh".

Al día siguiente, Schiavi vuelve a preguntar sobre el tema y nuevamente Valdés le asegura que el fiscal de la causa de los cuadernos "se va a la concha de su madre" y le revela que el domingo el periodista Horacio Verbitsky difundiría la noticia (lo llama Viborevsky).

-Schiavi: "Che y que… ¿tuviste alguna novedad de eso del quilombo?".

-Valdés: "¿De cuál quilombo? ¿De cuál quilombo?".

-Schiavi: "Puf".

-Valdés: "¿Del que te conté? No, no. Puf es Puf. No este domingo, el otro domingo".

-Schiavi: "¿Es lo de perfil?".

-Valdés: "No, no, no. Puf es puf el otro domingo Viborevsky".

-Schiavi: "¿Cómo?".

-Valdés: "No este domingo, el otro. Puf, pero puf puf eh".

-Schiavi: "Bueno, no te entiendo bien".

-Valdés: "Escuchame…".

-Schiavi: "¿Lo de los dos muchachos estos?".

-Valdés: "Stornelli se va a la concha de su madre con el otro".

-Schiavi: "¿Cómo?".

-Valdés: "Escuchame… los que te cagaron a vos Juan Pablo".

-Schiavi: "Los que me cagaron".

-Valdés: "¿Quién es el que te cagó a vos? Primera instancia…".

-Schiavi: "Si, si, si. Ok".

-Valdés: "Y el fiscal que estaba…".

-Schiavi: "Ok, ok, son ellos".

-NN: "Che… ¿Qué novedad tuviste?".

-Baratta: "Ninguna, nada. Acordate que supuestamente te va a llamar el Negro o el Negro va a tener algo para mostrarte".

-NN: "Bueno, escuchá, Ramos Padilla agarró viaje".

-Baratta: "Ajá. Hoy firmó la ampliación de la denuncia contra Cohen".

-NN: "Ah, buenísimo eso, está bien. Che, pero te cuento que allá en Dolores agarraron viaje".

-Baratta: "¿Ah, sí?".

-NN: "Sí, te estoy diciendo boludo, Ramos Padilla agarró viaje".

-Baratta: "Ok, perfecto".

A raíz de las escuchas, el fiscal Carlos Stornelli pidió hoy, en su rol de querellante, al juez Claudio Bonadio que llame a declaración indagatoria a los ex funcionarios Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés y a Carlos Zelkovicz, quienes aparecen en las escuchas que se dieron a conocer en las últimas horas en dos programas de televisión.

La presentación se formalizó este lunes ante el juez Bonadio, que tiene en sus manos la denuncia que hizo la diputada Elisa Carrió en febrero pasado cuando estalló el escándalo de D'Alessio en Dolores. El escrito lleva la firma del abogado Roberto Ribas, que representa a Stornelli en la causa de Dolores en donde el fiscal del caso de los cuadernos fue declarado en rebeldía y tiene su quinta cita a indagatoria fijada para el próximo viernes.

"Teníamos razón cuando decíamos que no queríamos concurrir a la jurisdicción del Juez Ramos Padilla –escribió hoy Ribas en el escrito presentado ante Bonadio-. Por un lado por cuanto no es de su competencia los hechos que se pretenden imputar a mi asistido en la causa N° 88/2019 de su tribunal. Además de ello notábamos una suerte de indudable tinte persecutorio a la persona de mi pupilo procesal buscando algún elemento de cualquier tipo para rimbombantemente ponerlo en inmediato conocimiento de la opinión pública. Nuestro pensamiento ha sido confirmado por una reciente información periodística en los programas de los Sres Jorge Lanata y Luis Majul, sobre lo que nos referiremos en párrafos futuros".

El abogado explicó así que buscaba con estos nuevos elementos ampliar "la querella instaurada por esta parte el 3 de mayo de 2019 en la que ya nombrábamos a Valdez y a Cristina Fernández" y en donde "se menciona colateralmente un interés en relacionarlo con el tema denominado 'de los cuadernos'". Fue así que repasó lo sucedido anoche en el programa de Majul y en el de Lanata en los que "se difundieron escuchas de detenidos, tales como Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi" y en donde "los interlocutores de los mismos eran Eduardo Valdés y quien respondería al nombre de Carlos Zelkovicz".

Con información de www.infobae.com