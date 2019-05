¡Escrachado! Máxi López “stalkea” a Wanda Nara y esta foto lo confirma

Wanda Nara compartió una alegría personal y el accionar de Maxi López reveló que sigue el paso a paso de su ex mujer. ¡Qué hizo!

Rumores en el mundo futbolístico y artístico surgieron tras una coincidencia poco común. Esta tarde Wanda Nara publicó, como es de costumbre, una foto de uno de sus hijos. La particularidad es que se trata de la incursión en el mundo del modelaje infantil de Constantino; el segundo hijo que tuvo con Maxi López, su ex marido.

Llamó la atención que el futbolista del Vasco da Gama en general no comparte tantos sucesos personales. Pero en esta oportunidad, poco tardó en compartir la misma foto que la blonda subió a su cuenta personal. El accionar de Maxi López dio pie a que seguidores de la ex pareja plantearan que el jugador está “muy pendiente” de lo que hace su ex mujer.

Actualmente Maxi López se encuentra definiendo lo que ocurrirá con su futuro futbolístico; Incluso no descartaron desde periodistas deportivos la posibilidad de que regrese a Argentina. Luego de su larga y dedicada trayectoria en el exterior, el ex marido de Wanda Nara, está por dejar el plantel del Vasco da Gama. La pareja se separó hace casi seis años en medio de escándalos, rumores e infidelidades. Juntos son papás de Valentino, Constantino y Benedicto; Por su parte, Mauro Icardi es el papá de las nenas.

El año pasado, en una entrevista exclusiva a Wanda Nara, la representante de Icardi reveló cómo se llevaban las familias separadas: “En la noche de Año Nuevo Maxi vino a la casa de mi hermana a ver a los chicos porque al otro día viajaba a Brasil. Nunca estuvo mal la relación. Obviamente nadie se separa amándose porque por algo te separás y las cosas terminaron mal. Pero él siempre conservó el diálogo con los nenes, que es lo que más me importa. Cada vez que vine a Argentina mis hijos visitaron a su familia paterna. Ahora que ellos son más grandes es más fácil porque se comunican directamente con su papá a través del teléfono. Antes dependía siempre de mí y eso me estresaba un poco”.