Reapareció la empresaria casi muere tras operarse con Lotocki hace 4 años: “Pensé en quitarme la vida”

Reapareció Gabriela Trenchi, la mujer que tras ser operada por Aníbal Lotocki vivió un infierno y casi muerte. A cuatro años de su operación, visitó el piso de “Pamela a la tarde” por América y reveló que permanece al día de hoy con fuertes dolores. Recordemos que la intervención quirúrjica se llevó adelante en agosto de 2015 y lo que serían unos retoques en su silueta terminaron dejándola postrada durante 3 meses. ”Por querer ponerme hilos extensores, termine viviendo un infierno, después de la operación, no podía moverme. Era un vegetal, pensé en morirme’’, declaró en su momento la empresaria y amiga de varios famosos.

En el programa, la empresaria volvió a tratar el tema que permanece en manos de la justicia y dio nuevos detalles:





“Hace dos semanas estuve mal y mi doctora me quería internar y yo no quise. Estaba con vómitos y descompensada. Me mandaron a hacer otra vez estudios. Es lidiar todos los días con los médicos y el dolor”. “La Justicia acá es muy lenta, y decís: ¿Para qué quedé viva? Nos vimos cara a cara en la mediación. Es como un ente, nada”, explicó la empresaria que se atendió con Lotocki hace cuatro años.

El año pasado, en una entrevista reveló cómo se sentía al respecto previo a que comience el juicio contra Lotocki. “Es muy traumático lo que pasé y lo que viví. En el juicio oral no va a tener con qué defenderse. Estoy deseando llegar al juicio oral, no es lo mismo hablar en una cámara como hace. En mi caso lo imputaron al instante, tengo pruebas suficientes para que sea condenado. Tiene que dejar de dañar vidas, que se deje de joder. Hace realitys, es una joda, una cosa nunca vista”, expresó con indignación Gabriela Trenchi.