Ricardo Lorenzetti: “Es inviable proteger a nuestra gente sin un ambiente sano”

El ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cerró el pasado lunes la primera jornada del Seminario Internacional “Del Derecho al Agua al Derecho del Futuro”, una serie de conferencias que busca abrir el debate sobre el agua, el ambiente y su relación vital con las sociedades, además de los conflictos que los gobiernos deben afrontar para garantizar su acceso. A lo largo de su presentación, el juez expuso casos emblemáticos, tales como la explotación del quebracho en Santa Fe o la tensión y el conflicto que generan los monocultivos.

“Hoy es inviable proteger a nuestra gente sin ambiente sano. En una ecología integral lo social, lo ambiental y lo económico deben ir en la misma línea. Hoy lo económico parece ir en contra. Cada vez que se ha privilegiado lo económico, trajo desarrollo para una generación y pobreza para otra. Significa un equilibrio sistémico. Si no hay equilibrio, el sistema colapsa”, aseguró.



En esa línea, reconoció que “el agua se ha vuelto un recurso escaso; la naturaleza es un recurso escaso. Y esto nos presenta un nuevo desafío: necesitamos trajes nuevos, cambiar de paradigmas. Algunos de esos cambios son los que estamos estudiando, no sólo desde el derecho sino desde la historia y desde las instituciones. Es un nuevo modo de ver. La crisis está ahí y sólo va a cambiar con la participación y el entusiasmo. Necesitamos una generación activa y nuestra función es darle lugar a esos derechos”, agregó el ministro, experto en derecho ambiental.

Junto con él también expuso el cardenal brasileño Claudio Hummes, quien se refirió a la generación activa que se muestra preocupada por el medio ambiente. “Greta Thunberg, esa joven sueca de 16 años, está movilizando al mundo. Los niños de hoy tienen derecho a heredar un planeta saludable ¿Qué tipo de mundo le queremos dejar a quienes nos suceden?”, interpeló y alentó el movimiento de los jóvenes que todos los viernes hacen paros escolares en reclamo de acción climática.



En cuanto al cambio climático y al desarrollo sostenible, los profesionales presentes pusieron el foco en la importancia de la educación y la forma en que se utiliza la tecnología: “Los desarrollos tecnológicos tienen sentido en tanto puedan afectar positivamente el desarrollo sustentable. Tiene que haber un trabajo sistémico. De otro modo no se puede avanzar”, apuntó Gabriela Sacco, Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro (IDGCE).

“La solución a los problemas es la gestión. La tecnología sólo puede resolver el 10% de los problemas. Es un cambio cultural que no todos están dispuestos a hacer. No es magia”, indicó Diego Berger, de la empresa de agua Mekorot, de Israel. En esa linea, el profesional demostró que no sólo la innovación o las start ups son las que garantizan el éxito, sino que dependen de la planificación y mostró, a modo de ejemplo, cómo a través de los años, con el crecimiento de la población incluida, los usos del agua (en términos de cantidad) se mantienen estables.



El seminario se llevó adelante en el Palacio de las Aguas que incluye varios workshops de trabajo intersectorial. El objetivo de estas jornadas es la de trabajar en la promoción de estrategias aplicadas a la gobernanza del agua para asegurar el derecho al acceso universal a este recurso indispensable; a la gestión del cambio y la innovación, como herramientas de inclusión y transformación y a comprender el desarrollo sustentable como un desafío transgeneracional.

Con información de www.elintransigente.com