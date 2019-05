Tras la “Operación Puf”, el abogado de Stornelli confirma que el fiscal no declarará: “No hay garantías”

El abogado que representa al fiscal Carlos Stornelli, Roberto Ribas, confirmó este martes que su cliente no asistirá el viernes al quinto llamado a indagatoria por parte del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, al asegurar que "no hay garantías" luego de conocerse la denominada "Operación puf".

"No va a comparecer. Lo que ha saltado en el día de ayer y anteayer ha cambiado el sistema. El viernes no va a ir Stornelli a Dolores", aseguró Ribas en una entrevista brindada a radio La Red durante la mañana.

Lo que ha cambiado el sistema, tal como indica el abogado del fiscal, es la llamada "Operación Puf", tras conocerse escuchas en los últimos días que sugieren la existencias de un para plan obstruir la investigación de la causa de los cuadernos de las coimas, a cargo de Stornelli.

En concreto, las escuchas, reveladas en el programa Periodismo Para Todos, muestran que ex funcionarios K siguieron desde la cárcel el paso a paso de la denuncia por extorsión contra Carlos Stornelli, antes de que esta se presentara en el juzgado de Dolores de Ramos Padilla.

"Lo que ha ocurrido es de una gravedad inusitada. Se ha demostrado que 10 días antes de que el señor Etchebest se presente en Dolores ya estaba todo armado para que vaya a declarar", señaló Ribas.

Los diálogos registrados reflejan los momentos previos a la presentación de la denuncia que investiga la extorsión por parte del falso abogado Marcelo D'Alessio al empresario y denunciante Pedro Etchebest.

Stornelli está acusado por sus vínculos con D'Alessio, y además se lo investiga por otros hechos vinculados a presunto espionaje ilegal. Y la causa está en el juzgado de Ramos Padilla.

"Fue una operación tendiente a llevar las cosas a un lugar para manejarlas desde ese lugar", explicó el abogado de Stornelli.

Y siguió: "No tenemos por qué comparecer a un tribunal que, como venimos diciendo, no es el competente. Esto lo demuestra: es un tribunal elegido. Es muy grave. Le quita todo tipo de licitud a esa convocatoria. Lo está llamando (Ramos Padilla) quién no lo debería llamar, porque es competencia de Capital".

"Es un tribunal que no nos ofrece garantías porque es un tribunal elegido ex profeso para llevar adelante la causa. Esto justifica el no presentarnos", concluyó.

