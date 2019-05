Alberto Fernández y Cristina Kirchner buscan poner a sus propios referentes en las candidaturas de Provincia y Capital

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, entró ayer cerca de las 17 al Instituto Patria sobre la calle Rodríguez Peña. Lo habían llamado Cristina Fernández, que fue a su oficina desde tribunales, Alberto Fernández y Máximo Kirchner. Apenas llegó subió al segundo piso y conversó con el hijo de la ex presidenta, después bajó al primero y conversó con los integrantes de la fórmula presidencial. Juntos le explicaron lo que hace más de una semana es casi vox pópuli: Axel Kicillof y Verónica Magario van integrar la fórmula de la gobernación bonaerense para garantizar un eventual triunfo contra María Eugenia Vidal.

Explicaron en el Instituto Patria que a diferencia de otros cierres de precandidaturas, esta vez la ex presidenta fue "cuidadosa" al comunicar la decisión que aceleró como una señal hacia Sergio Massa, (a quien todavía no dejan de esperar en el Frente Patriótico), y que el diálogo fue muy cordial. Cristina no estuvo sola. A su lado se sentó Alberto.

A la misma hora, Kicillof se encontraba en José C. Paz donde el intendente Mario Ishii lo recibía con honores. En la visita a Ishii también estuvo Cuto Moreno, su jefe de campaña junto a Teresa García, a quien el día de la presentación de "Sinceramente" en La Rural, Cristina destacó especialmente por haber sido el amigo que los acompañó el día de su boda con Néstor Kirchner.

Ishii está al margen de los encuentros partidarios, no asistió a ninguno de los encuentros de intendentes ni del PJ, pero "juega con nosotros" repiten en lo que hasta ahora era Unidad Ciudadana.

En el Patria y acuerdo mediante, hubo tuit simultáneo desde la cuenta de cada uno de los Fernández con las diez fotos que más les gustaron del acto el sábado en Merlo. Fue una hora después de la llegada de Insaurralde.

Ocho de esas fotos son imágenes de participantes del acto, una de Cristina con una niña y la otra y principal es una con Cristina y Alberto en el centro; a la derecha de CFK su ex ministro de Economía y a la izquierda del candidato a Presidente, la intendenta de La Matanza.

El orden podría indicar cómo será la fórmula, aunque los matanceros insisten en que no está definido y sostienen sus expectativas políticas sobre un factor de género: si Kicillof es el elegido, las dos fórmulas serían lideradas por varones, un contrasentido en estos tiempos.

En el Patria sostienen que no sólo Insaurralde fue avisado. Lo confirman otros intendentes que supieron pronto la esperada noticia. Cuando se enteró por las redes que aparecía en la foto principal, Axel Kicillof retuiteó tanto a Alberto como a Cristina.

Antes del mediodía, en un lunes muy ajetreado, Alberto Fernández se había reunido en Puerto Madero con el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, quien le aseguró que se sumará a un frente opositor amplio que integre también el peronismo para pelearle la jefatura de gobierno a Horacio Rodríguez Larreta.

En ese espacio opositor ya está todo el PJ, La Cámpora que postula a Mariano Recalde y los viejos militantes amigos de Alberto Fernández –desde Juan Manuel Olmos a Víctor Santa María–, Juan Grabois, Victoria Donda, Nuevo Encuentro, radicales de Leandro Santoro y Fernando 'Pino' Solanas.

Lammens dio el sí, y no condicionó su participación a una candidatura. Sea o no precandidato sumará sus propios equipos a los del resto de los integrantes del espacio, y ayudará a ampliarlo aún más. Su primera misión será acercar al Socialismo al mundo Fernández y Fernández y también a referentes sociales. Descuentan que Marco Lavagna no responderá a los llamados y que se mantendrá en Consenso 19 con su padre Roberto.

Fernández (Alberto) ya amplió hacia adentro, poniendo otra vez en escena a los históricos del PJ sin renegar del camporismo: Ginés González García, Carlos Tomada, Daniel Filmus, Jorge Taiana, Gabriel Fucks, Olmos, Muiño y Santa María, que en la posible interna porteña juega del lado de Donda y enfrentado con Recalde.

Así, Fernández Alberto teje en la Ciudad donde la definición entre los precandidatos a diputados, senadores y jefe de gobierno podría llegar a través de la PASO o de una lista de unidad. Todas las posibilidades están abiertas (por ahora). Y tienen tiempo para negociar hasta el 22 de junio.

Fernández (Cristina), su compañera de fórmula, se reservó el poder de designar en la provincia de Buenos Aires. El argumento político es fácil de entender: en la fórmula presidencial tiene el número 2, y ahora ejerce su derecho para designar al número uno en la candidatura a gobernador bonaerense.

Los intendentes quieren a alguien suyo, pero terminarían cediendo por dos razones. Primero porque CFK misma se bajó un escalón y los obliga a ser flexibles. Y en segundo lugar porque el economista que vive en Parque Chas encabeza todas las encuestas.

El viernes en Areco, Fernández reunió a intendentes del interior y a varios del Conurbano, entre ellos a Martín Insaurralde, a quien consideran una figura central en el armado. Y en ese asado quedó virtualmente anunciado que Kiciloff encabezaba la fórmula en Buenos Aires.

Salvo excepciones, la mayoría de los intendentes del peronismo van por la reelección. La prohibición de reelecciones ilimitadas rige desde el actual mandato por lo que ahora pueden volverse a presentar. "El trabajo de un intendente puede hacer subir 3 o 4 puntos los votos de la fórmula a gobernador", valorizan su trabajo los jefes comunales que agradecen los gestos que tuvo Alberto Fernández con ellos.

Esta semana Fernando Gray, presidente del PJ bonaerense, convocará a la Comisión de Acción Política para conversar sobre otras precandidaturas en los distritos y buscar un esquema de trabajo que garantice equilibrio entre la liga de intendentes y la fórmula nacional.

El sugestivo tuit con la foto de AF, CFK, Kicillof y Magario no fue un anuncio formal aunque casi lo es. Todavía en La Matanza confían en que puede liderar Magario, mientras que también se puede leer como una señal hacia Sergio Massa. "No podemos regalarle la provincia", opinó un barón del conurbano que no lo quiere para competir contra María Eugenia Vidal, pero que aceptaría a regañadientes que el tigrense lidere la lista de candidatos a diputados nacionales.

Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ, había expresado su opinión a favor de que Máximo Kirchner, nacido en La Plata, sea el número uno en la papeleta. De ser así habría saturación de kirchnerismo.

Hay intendentes a los que no les molestaría y hay otros que esperan un candidato o candidata sorpresa. De todos modos deben esperar hasta la convención del jueves del Frente Renovador. ¿Podría abrirse una puerta a Massa o a su esposa Malena Galmarini? La llave la tiene el ex diputado nacional y precandidato a presidente. Es decir: Massa.

El domingo hubo un acto que para muchos pasó inadvertido. El intendente de San Fernando, Luis Andreotti, inauguró junto a su hijo Juan, precandidato a sucederlo, el Hospital Municipal de San Fernando, una obra de 8000 metros cuadrados que llevó algo más de cuatro años de construcción con recursos propios, que tiene 100 cámaras de seguridad y hasta reconocimiento facial como medidas de seguridad.

Entre los invitados estuvieron el intendente de Las Heras, Javier Osuna (Frente Renovador); el diputado provincial José Ottavis; empresarios sindicalistas, y también Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo que organizó el acto del sábado donde debutó la fórmula Fernández-Fernández.

Hubo un saludo público y una charla en el ágape del primer piso entre Massa y Menéndez. Un poco en broma y un poco en serio, Massa contó luego que el vicepresidente del PJ le había ofrecido la candidatura a gobernador, pero que él recién está contando los números de la convención del próximo jueves. Varios le piden que vaya a la unidad para no perder poder.

Mientras tanto, Alberto y Cristina continúan armando y tejiendo en Capital y Provincia. Horas de definición a su orden.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Analía Argento