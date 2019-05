A 20 días de las elecciones a Gobernador el PJ santafesino tuvo su foto de unidad

Un mes después de imponerse en las internas santafesinas Omar Perotti obtuvo este martes en Rosario una foto necesaria para la pelea por la gobernación en esta provincia: el senador participó de la presentación de un libro junto a María Eugenia Bielsa, su rival en las Paso y dueña de un caudal de votos que puede resultar clave para la suerte del peronismo local. El PJ aspira a recuperar el 16 de junio próximo este territorio, clave por tratarse del tercer distrito electoral del país.

“Cada uno de los que conformó el Frente Juntos tenía muy claro que estos eran los compromisos asumidos. Ella (por Bielsa) marcó los límites: los límites son el socialismo y es Cambiemos. Como lo dijo no sólo estará esta foto, sino que habrá otras porque habrá actividades y hay un compromiso de trabajo de equipos coordinados que ya ha empezado”, se entusiasmó Perotti durante la presentación del libro “Gestas peronistas”, en el Centro Cultural Atlas, en Rosario.

El senador obtuvo un claro triunfo en las primarias santafesinas, el 28 de abril pasado. Alcanzó los 465 mil votos, mientras que Bielsa cosechó 239 mil. Si bien en la sumatoria el peronismo fue el espacio con más sufragios, el socialista Antonio Bonfatti, candidato del oficialista Frente Progresista Cívico y Social, alcanzó los 510 mil votos y quedó con aspiraciones de sostener la gobernación para su espacio. El tercer candidato que competirá el 16 de junio próximo será el radical y representante de Cambiemos, el intendente santafesino José Corral. Sin interna, alcanzó los 322 mil votos y quedó tercero.

La imagen de Perotti y Bielsa juntos busca mostrar la unidad del PJ y evitar la fuga de los votos de la candidata derrotada en la interna. Sin embargo, fue la propia ex vicegobernadora la que puso en duda que una foto logre ese objetivo. “No hay que darle más significado a la foto de lo que la foto tiene. Decir que una foto traspasa votos es algo muy arriesgado”, opinó. Incluso se permitió marcar que con Perotti comparte “algunas cosas y otras no”. “Si no no hubiésemos ido a internas”, aclaró.

De todas maneras se mostró alineada con la candidatura de su rival interno. “Estamos juntándonos como dijimos que lo íbamos a hacer. Vamos a transitar esta campaña acompañándonos como resulta de la lealtad que tiene que tener un espacio cuando va a una interna. No resultamos elegidos y estamos acompañando al espacio que resultó elegido”, planteó.

El peronismo sufrió en las últimas elecciones la fuga de los votos que acompañaron al candidato que resultaba derrotado en la interna partidaria. De allí la importancia de un acompañamiento expreso. Un día después de las Paso Bielsa aclaró que apoyaría a Perotti y dos semanas atrás se produjo un encuentro en un bar de Rosario. La foto, informal, fue la primera que los mostró juntos después de la Paso. La de esta tarde es la primera postal formal.

“El compromiso de la conformación del frente Juntos nos llevaba a esto: una señal muy clara no sólo a los propios, sino a todos los santafesinos de que tenemos voluntad y decisión de construir juntos no solamente una campaña electoral, sino también los próximos cuatro años de gobierno y ojalá que un proyecto que pueda marcar a la provincia en muchos años más”, se entusiasmó Perotti.

El senador sugirió que la unidad del justicialismo santafesino debería replicarse a nivel nacional. El rafaelino tejió en Santa Fe un acuerdo electoral con el kirchnerismo –ese espacio logró colar candidatos propios en los primeros lugares de las listas--, aunque sugestivamente es Bielsa la que suele reivindicar los logros de las gestiones encabezadas por Néstor y Cristina Kirchner.

Santa Fe es gobernada desde 2007 por el Frente Cívico, una alianza entre el socialismo, un sector del radicalismo, el GEN y porciones de la Coalición Cívica. El peronismo retuvo el poder entre 1983 y 2007. En 2015, cuando se impuso el actual gobernador Miguel Lifschitz, sacó una diferencia de apenas 1.496 al macrista Miguel Del Sel. Perotti también estuvo cerca: obtuvo apenas 26 mil votos menos que el socialista.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Mauro Aguilar