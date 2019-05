La CGT arrancó a la medianoche su quinto, y posiblemente último, paro contra general contra Mauricio Macri

La CGT comenzó a la medianoche su quinto paro general contra la administración de Mauricio Macri. Se espera que la medida de fuerza sea contundente debido a la adhesión de todos los sectores gremiales y sobre todo de dos sindicatos clave: los colectiveros y los ferroviarios.

Posiblemente, además, sea la última huelga general contra la actual gestión de Macri. En la propia central sindical admiten que por la propia dinámica electoral es improbable que se vuelva a llamar a un paro antes del recambio presidencial de diciembre.

"Creo que puede ser el último paro de la gestión Macri", dijo este martes a Clarín Carlos Acuña, secretario general de la CGT, cargo que comparte con Héctor Daer.

Aunque enseguida Acuña advirtió: "Ojalá que no tengamos que tomar ninguna medida más. Vienen meses muy difíciles y en definitiva es el pueblo el que tiene la oportunidad de elegir a sus candidatos y sacar al país adelante".

La convocatoria al paro es por "el deterioro de la situación económica", "la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por la inflación", "por un aumento del salario mínimo vital y móvil", "porque crece el desempleo y se derrumba la actividad económica", "porque las tarifas de los servicios públicos son impagables para los sectores más vulnerables", entre otros reclamos.

El paro servirá para mostrar la disconformidad de la CGT con la política económica, pero en la central no hay expectativa de que por la protesta la Casa Rosada vaya a dar un volantazo en su política económica.

"El Gobierno tuvo muchas oportunidades de cambiar y no lo hizo, no tengo esperanzas de que revierta nada y además ya no hay tiempo. Lo que haremos es una protesta contra la marcha de la economía", dijo Acuña.

Los puentes entre la CGT y la Casa Rosada están rotos. Contacto oficial entre la conducción cegetista y la primera línea del gobierno no hay desde el año pasado, recordó Acuña.

"Tratamos de agotar todas las instancias para que la administración política entienda que no pueden quedarse de brazos cruzados. Nosotros fuimos en distintos ámbitos a hablar con el Gobierno, pero no hubo reacción", dijo el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en declaraciones a radio Milenium.

Martínez agregó: "El paro es una manera de reaccionar que tiene el pueblo argentino ante la falta de políticas que permitan cambiar el ambiente y mejorar las condiciones laborales".

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, no contestó la consulta de Clarín.

En la central sindical hay "bronca" contra el Gobierno porque, denuncian, les tienen "pisados" multimillonarios fondos de las obras sociales sindicales.

Según los gremios, se los "extorsiona" para que a cambio de ese dinero den el OK para el tratamiento de una ley de blanqueo laboral, que se encuentra cajoneada en el Congreso.

​La CGT planea realizar hoy a las 11 un informe sobre la marcha de la medida de fuerza. Y a las 15 un balance final en una conferencia de prensa en la sede histórica de la calle Azopardo.

Otros sectores que también convocan al paro harán rancho aparte.

El Frente Sindical para el Modelo Nacional, que integran La Bancaria, Camioneros y SMATA, entre otros gremios, y las CTA prevén dar también a las 11 una conferencia de prensa, en el gremio de los Moyano.

Tras el paro empezará a delinearse cómo juega más claramente cada sector en la pelea electoral. Es improbable, sin embargo, que la CGT vaya unificada detrás de un mismo candidato.

Es que Acuña está alineado con Sergio Massa y Alternativa Federal. Luis Barrionuevo impulsa a Roberto Lavagna. Héctor Daer a Alberto Fernández. La Bancaria de Sergio Palazzo, Camioneros, SMATA y la UOM van con Cristina Kirchner.

La mayoría de los sectores sindicales está expectante a cómo se defina el panorama en el PJ.

