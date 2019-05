El gran dolor de Luli Fernández al revelar que perdió un embarazo: “Tenía que transitar cosas”

El pasado 13 de marzo Luli Fernández vivió la alegría más grande su vida con la llegada al mundo de su primer hijo. El nombre que eligió junto con Cristian Cúneo Libarona, su pareja, llamó la atención de todos: Indalecio. Consultada acerca del por qué de esta decisión, reveló que sintió una serie de “señales”.

En su cuenta de Instagram contó que no conocía este nombre, pero que hubo dos momentos que la marcaron: “Estábamos en un evento por mi trabajo y a donde Cristian me había acompañado, cuando escucho a un papá llamar por Indalecio a su hijo. Le pregunto a mi marido si alguna vez había escuchado ese nombre, y me responde que sí, que conocía a alguien llamado así. A los pocos días viajamos a Salta y, regresando del pueblito de Cachi, entramos en un pueblito de pocas manzanas y nos detuvimos frente a la iglesia. Ahí me di cuenta que la Iglesia de llamaba San Indalecio. Nos miramos y nos sorprendió ver otra vez ese nombre”

Dos meses más tarde, con la alegría de tener un bebé que crece sano y fuerte, Luli Fernández habló con la revista Caras, donde reveló algo hasta ahora desconocido: en el año 2017 perdió un embarazo. “La situación nos conmovió y no lo conté públicamente. Hoy sí puedo hablar, porque con el tiempo comprendí que antes no estaba preparada para ser mamá. Tenía que transitar cosas a nivel personal y sanar espiritualmente”. Y contó que esa horrible experiencia le sirvió para cuando quedó embarazada de Indalecio: “Quedé embarazada en julio de 2018, cuando era otra mujer: con etapas superadas y lazos familiares fuertes”.