¿Volvió a abusar del Photoshop? Un detalle en una foto de Wanda Nara la dejó en evidencia

Wanda Nara apareció en el estadio de San Siro para la celebración de la clasificación del Inter a la Champions League, con Mauro Icardi, su esposo, y Valentino, uno de sus hijos.

La mediática mostró a todos sus seguidores los momentos que vivió con su familia. Pero en una de las imágenes que subió a su cuenta de Instagram se ve un detalle particular que resaltó a los ojos de los grandes observadores.

En la postal se ve a Wanda Nara de espalda con un look especial para esa ocasión. El problema es que es muy notable el abuso de Photoshop.

En el fondo se ve cómo se deforma la pared que tenía atrás y además está el detalle de las piernas más delgadas: “About last night at San siro” (Sobre lo de anoche en San siro), escribió. A pesar del error, la publicación sumó más de 40 mil Me gusta.

Para hacer oídos sordos a las críticas de sus seguidores, sacó los comentarios de la publicación y aún así, todos hablaron de ello. Recordemos que hace unas horas, Wanda Nara y Mauro Icardi cumplieron cinco años de casados y ella le hizo un romántico regalo.



La modelo se encargó de decorar el departamento donde vive con su pareja y sus hijos: flechas formadas con pétalos de rosas le indicaban el camino al jugador del Inter para llegar hasta el living.