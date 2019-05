"Changui" Cáceres: “Transformaron el partido en una sigla de negociación”

Luis Alberto “Changui” Cáceres fue protagonista del “alfonsinazo” electoral de 1985. Apadrinado por Raúl Alfonsín, el dirigente de la Junta Coordinadora arrasó ese año como candidato a diputado por Santa Fe. Con Leopoldo Moreau, Marcelo Stubrin, Carlos Becerra y Raúl Baglini encabezando las otras listas provinciales, el gobierno de ese momento logró una marca que se mantendría invicta hasta 2017: que el oficialismo ganara en los cinco distritos más grandes. Para el mítico “Changui” Cáceres, sin embargo, las similitudes entre alfonsinismo y macrismo no pasan de ahí. “No veo punto de contacto”, afirma, y cuestiona el “papel lamentable” que desempeña la UCR dentro de Cambiemos.

Desde ese desencanto, analiza la Convención Nacional de la UCR que se desarrolló este lunes, en la que el centenario partido ratificó su pertenencia a Cambiemos, en medio de roces internos y declaraciones cruzadas. “No hubo sorpresa en el resultado. Si convocaron a la Convención fue porque tenían el número asegurado, sino no la convocan y resuelven por la mesa el referéndum de la próxima convención, que se hará en el año 2048″, disparó con ironía.

Para el radical, la del lunes “fue una convención mal armada y a destiempo. La tendrían que haber hecho ocho meses atrás, antes de las elecciones provinciales, ahora ya está todo definido. En esta realidad en que tenés peronistas en todas las listas, radicales en todas las listas, japoneses en todas las listas, ¿qué venís a hacer la convención ahora? ¿a definir qué? No definís nada”, cuestionó.

Actualmente, Cáceres integra el Movimiento Nacional de la Militancia Radical, junto a su hijo y a otros 700 militantes disidentes de la conducción central, que en 2018 decidieron conformar este espacio, desde el que abundan las críticas a las políticas del gobierno de Mauricio Macri por considerar que va en contra de los principios fundantes del partido. “Los 15 congresales que tuvimos plantearon la impugnación a la legalidad y a la legitimidad de la Convención de un partido que ha dejado de funcionar orgánicamente hace mucho tiempo“, indicó y agregó, lapidario: “Lo han transformado en una sigla de negociación por parte de aquellos que están aferrados a la conducción de esa sigla”.

“Lo que nosotros reclamamos es que se vuelva a la práctica democrática, empezando por la práctica democrática interna. Queremos padrones limpios, juntas electorales transparentes y una carta orgánica que se respete cuando te conviene y cuando no te conviene también”, exigió.

En su larga entrevista con Aire de Santa Fe, el histórico referente radical consideró que vivimos “en una Argentina donde se vive poniendo el caballo detrás del carro. Para poder pensar un proyecto político, la primera discusión es qué pensas que hay que hacer con el país, la segunda es el cómo, y la tercera es con quiénes. Acá la única discusión que se da es el con quiénes, y qué lugar toca en la lista. No se piensa un modelo de país. Y así andamos: gane quien gane, en esta Argentina de incertidumbre 44 millones de argentinos vamos a seguir jodidos. Esa es mi preocupación y por eso me muevo a pesar de los años que cargo, no por mí que me quedan pocos años, sino por la gente”, lamentó.

Fuente: Aire de Santa Fe