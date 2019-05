Insólito: alumnos con frazadas a la escuela porque no hay vidrios

Desde 2015 que en la escuela hay ventanas que no tienen vidrios y están cubiertas con cartones. “La situación es desesperante”, dijo la directora.

Tener acceso a la educación es uno de los derechos más importantes para cualquier persona, al igual que poder estudiar en un lugar digno. Sin embargo en la escuela 33 de Mar de Plata, el ambiente escolar donde asisten los jóvenes es inhóspito. El colegio secundario tiene 8 aulas (una que no se usa porque tiene un agujero en el techo: “se ve el cielo”) y cobija en dos turnos a un total de 310 adolescentes de un barrio muy humilde de la ciudad.

Desde la escuela cuentan que a los chicos les falta de todo, pero que con mayor urgencia, necesitan que les coloquen las ventanas para poder estudiar sin soportar las extremas heladas del invierno. El colegio cuenta con calefactores, pero dado el contexto, no les sirven. “Las imágenes fueron tomadas el pasado viernes, pero estamos así desde el 2015. Ya no sé dónde presentar los reclamos”, denunció la directora del estalecimiento Claudia Luengo, , quién además aseguró que “pasaron tres gestiones y una intervención, y aún así no recibo soluciones por parte del Consejo Escolar

La directora de la escuela agregó que el estado general de la escuela es “preocupante”, pero que con mayor urgencia necesitan que les coloquen las 20 ventanas que les faltan, para que sus alumnos puedan estudiar sin frio. Hace un tiempo habían recibido la donación de vidrios por parte de una empresa, que había permitido hace unos años cubrir la totalidad de las aberturas con ventanas fijas. Pero la explosión de la escuela en la localidad bonaerense de Moreno dio lugar a una serie de inspecciones que terminaron obligando a Luengo a removerlas ante las complicaciones que podría generar la falta de ventilación. “Yo estaba totalmente de acuerdo, por eso las saqué esperanzada de que iban a volver con nuevas ventanas. Pero eso nunca pasó y tuvimos que cubrirlas con cartones”, recriminó.