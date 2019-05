Sergio Uñac elogió a Cristina Kirchner y se aleja de Alternativa Federal

El gobernador de San Juan dijo que la ex presidente tuvo "una actitud de grandeza" al priorizar la unidad del peronismo poniendo como candidato a Alberto Fernández

La fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner parece estar cumpliendo su objetivo de unir al peronismo, al menos del lado de los gobernadores. El miércoles, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, encabezó un acto en su provincia y elogió marcadamente a la ex presidente, dando así una muestra de acercamiento al binomio kirchnerista y de alejamiento a Alternativa Federal, el espacio de Sergio Massa, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, con quienes había mostrado sintonía.

"La actitud de grandeza de la ex presidenta de decir 'me pongo atrás de Alberto Fernández o de otro compañero' deponiendo su interés personal respecto de una construcción global. Acá trabajamos en la construcción nacional y un proyecto que incluya a todos los argentinos y la ex presidenta ha dado muestras de ello", manifestó el mandatario.

Asimismo, destacó que la senadora tenía "un porcentaje (de votos) que le daba autoridad para estar al frente de una lista" pero igualmente "decidió aportar desde ahí hacia una construcción plural que permita alcanzar nuevamente el gobierno nacional para ponerlo a disposición de todos los argentinos".



Aunque no mencionó al peronismo de la tercera vía, con estas declaraciones Uñac parece acercarse más a la posición que ya tomaron otros gobernadores de apoyar la fórmula Fernández-Fernández en los comicios de octubre.

Semanas atrás, el sanjuanino se había mostrado con Roberto Lavagna y no había descartado ser su compañero de fórmula. Sin embargo, luego de las negociaciones quedaron truncas y eso parece haber quedado sin futuro.

El domingo, Uñac buscará la reelección luego de un contundente triunfo en las PASO con el 55% de los votos, lo que significará otra derrota para el Gobierno y la ratificación de los gobernadores peronistas en las provincias. Además, lo ayudará a consolidar sus aspiraciones presidenciales para 2023.

Los otros mandatarios que se encolumnaron detrás de la ex mandataria y del ex jefe de Gabinete fueron Lucía Corpacci (Catamarca), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Juan Manzur (Tucumán), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Domingo Peppo (Chaco) y Sergio Casas (La Rioja).

Fuente: Infobae