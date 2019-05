Massa a un paso de dejar Alternativa Federal e irse con el Kirchnerismo

Massa le dijo a un colaborador: "Yo no quiero aparecer como el que no le permitió al peronismo ganarle a Macri". Massa, hoy, está casi a punto de vaciar Alternativa Federal.

¿Qué está pasando con Alternativa Federal ? Este jueves una de las partes, quizás la que hoy tiene mayor cantidad de votos dentro de ese espacio, Sergio Massa , hace una convención en su espacio, donde va a querer demostrar que la "reconfiguración del mapa" que se está dando desde el anuncio de la fórmula "Fernández-Fernández" afecta también a su espacio.

Entonces, se verá mañana, con el documento que va a sacar la "convención" del Frente Renovador, que Alternativa Federal está cada vez más vacío. Porque Lavagna dice que no quiere ir ahí. Urtubey es el último que queda. Schiaretti ha dado un paso al costado porque ve la dificultad y la complejidad.

Esta construcción de que el kirchnerismo ya no es tan kirchnerismo, es más "fernandismo", aunque Cristina esté como vicepresidenta, les permitió a los Fernández conseguir lo que buscaban: abrirse más hacia el medio. Y Sergio Massa está negociando un poco con todos, incluido el kirchnerismo, con el argumento de que "lo que buscamos es la gran PASO peronista".

Massa dice que sigue siendo candidato a presidente (con pocas chances), pero quiere potenciar sus pocas fortalezas y diluir sus muchas debilidades. En pocas palabras, busca "subirse el precio". Pero las negociaciones, inclusive con sectores de Cambiemos, son muy intensas.

Massa dice que el documento de mañana dirá, esencialmente, "De ninguna manera con Cambiemos, sí con la búsqueda de una gran oposición". Gran oposición es casi un guiño para el kirchnerismo, como diciendo: "yo estoy a disposición".

Este lunes, uno de los principales operadores de Sergio Massa se reunió con "Wado" de Pedro, y pasó Máximo Kirchner a saludar al operador de Massa en esa reunión. Esa es una señal. Y detrás de esto, tienen conversaciones abiertas con los intendentes de la provincia de Buenos Aires con la fórmula de Kicillof - Magario.

¿Qué necesita hoy Massa para conservar alguna cuota de poder? De llegar a la presidencia, hoy, no parece tener ninguna chance. Necesita preservar su espacio. El bloque de diputados. Necesita renovar 20 diputados, mientras mantenga los 20 que son de él, que necesita para negociar.

Y hay una frase fuerte que se le atribuyó a Massa por alguien muy cercano a él: "Yo no quiero aparecer como el que no le permitió al peronismo ganarle a Macri". Massa, hoy, está casi a punto de vaciar Alternativa Federal.



Por: Claudio Jacquelin para La Nación