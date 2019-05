Castellano: "Los rafaelinos no compramos una puesta en escena”

La visita a Rafaela de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, efectuada el martes último en ocasión de un acto oficial en la sede de Gendarmería para presentar los resultados de la investigación que permitió el desbaratamiento de una organización delictiva dedicada a la trata de personas, dejó sin dudas mucha tela para cortar. El "manifiesto desdibujamiento de los límites entre un acto de gobierno con uno de campaña electoral", tal como puntualizaron desde el entorno del gabinete municipal, fue eje de un notorio malestar del intendente, Luis Castellano.

En este contexto, y luego de presentar un petitorio con demandas de colaboración y de coordinación en seguridad a la ministra, el titular del Ejecutivo Municipal hizo declaraciones a los medios pero luego elevó el tono de su descontento con un largo posteo en las redes sociales. Allí, además de remarcar los múltiples reclamos previos hechos para que Gendarmería Nacional tuviese mayor presencia en la ciudad (factor clave para poder concretar un operativo como el que enmarcó la presencia de la ministra), Castellano hizo una diferenciación entre “gestos” y “gestión” como forma de encarar la cuestión de la seguridad y criticó la descarada búsqueda de una foto de campaña en el marco de un acto institucional. Este extenso texto de Castellano provocó una gran interacción con vecinos que mayormente le expresaron su apoyo a través de las diferentes redes sociales: “los rafaelinos sabemos cómo trabaja y no nos olvidamos de las escuchas de la policía de la provincia tildándolo de molesto a usted por pedir seguridad para la ciudad. Párrafo aparte el accionar de la oposición, imagino con su séquito de adoradores, fotógrafos, maquilladores que los siguen por todas partes”, expresaba uno de ellos en claro acuerdo con el intendente.

"Ante la presencia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, nos acercamos para continuar con lo que estamos haciendo en defensa de nuestra ciudad y nuestros vecinos: reclamar a los responsables de nuestra seguridad, un mejor accionar de las fuerzas de seguridad. El operativo que Gendarmería realizó es gracias a los múltiples reclamos y esfuerzos que hicimos desde la Intendencia para que una fuerza federal volviera a nuestra ciudad, en el que estuvimos solos políticamente", planteó en la primera parte Castellano a modo de contextualización del encuentro -cabe recordar que en la mañana del martes había deslizado sus quejas por la falta de invitación, como intendente de la ciudad, al acto en la sede que esta fuerza de seguridad posee en calle Vieytes y Ruta 34-.

Después Castellano fue directo, sin medias tintas, al punto de señalar: "Que el candidato a gobernador del macrismo (José) Corral y su representante y candidato en esta ciudad hoy (no lo mencionó pero la alusión tiene como destinatario al concejal Leo Viotti) quieran ganar un voto, sacándose fotos con la ministra, habla de cómo ellos entienden la gestión: como una improvisación de gestos y hechos para comunicar. Pero Rafaela no es así. Los rafaelinos no compramos una puesta en escena. Como tampoco lo hacemos quienes tenemos responsabilidades de gestión. Es por esto que entregamos un petitorio solicitando más gendarmes y reclamamos por otra solicitud de cámaras que está parada hace más de un año". Y agregó que "estamos convencidos que esta es la forma correcta de trabajar por Rafaela -en referencia a su decisión de ir al acto y entregar el petitorio-. En seguridad, la diferencia entre los que se dedican a los gestos y los que nos dedicamos a la gestión, es la que hace a un gobierno verdaderamente responsable".

Tras esta publicación de alto voltaje político en medio de la campaña electoral, este Diario consultó al jefe de Gabinete de la ciudad Marcos Corach -también presente en el mencionado acto- sobre estas declaraciones del Intendente en sus cuentas de redes sociales. El funcionario se pronunció en la misma línea al sostener que "no esperábamos que la presencia de la ministra Bullrich en un acto oficial vinculado con la seguridad, un tema que nos preocupa tanto a todos, tuviese un evidente tinte electoral".

Corach subrayó que "podemos entender que en tiempos de campaña, y cuando los números no favorecen, algunos puedan ponerse inquietos y se vean tentados a recurrir a cualquier método para mostrarse y posicionarse, pero creemos que ante todo debe primar el respeto y la comprensión de la seriedad que un tema como la seguridad acarrea".

Fuente: La Opinión