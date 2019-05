Juan Schiaretti: "Me ocupo de Córdoba, no de hacer campaña electoral nacional"

Después de jugar un rol clave en la articulación de Alternativa Federal, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti tomó distancia de las elecciones presidenciales al afirmar que su prioridad es "no es hacer campaña en el país". Lo dijo horas antes de la convención del Frente Renovador de Sergio Massa, que será fundamental para determinar el destino de la propuesta "anti grieta".

"A mí los cordobeses me eligieron para que me ocupe de la provincia, no para que haga campaña electoral en el país o ser comentarista de la realidad política nacional", afirmó el mandatario provincial, luego de inaugurar un puente la avenida Circunvalación, en la capital cordobesa.

En esa clave, Schiaretti responsabilizó a sus aliados sobre el rumbo que tomará Alternativa Federal. Después de que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna declinó en participar de ese frente, el gobernador –que cuenta con un caudal estratégico de votos- sumó incertidumbre al auto excluirse de la disputa nacional, pese a haber sido una figura central en el armado de la "tercera vía".

"Los precandidatos de nuestro espacio deben expresar cómo seguimos y las propuestas de Alternativa Federal. Yo me voy a ocupar de la gestión en Córdoba, donde, pese a las dificultades que atraviesa el país, seguimos inaugurando obras", insistió el mandatario, según reprodujo el diario La Voz del Interior.



Schiaretti se irá mañana de vacaciones y regresará el 10 de junio. Estará ausente en un contexto político clave: volverá apenas dos días antes del cierre de las alianzas para participar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales del 11 de agosto.

En medio de estas dudas, Sergio Massa encabezará hoy en la Ciudad de Buenos Aires el congreso partidario en el que se definirá la política de alianza de ese espacio, que se debate entre seguir en Alternativa Federal o dar salto hacia el PJ.

El congreso del Frente Renovador tendrá lugar a partir de las 15, en el salón Fresno de Parque Norte, ubicado en Avenida Cantilo y Güiraldes, y tendrá al menos unas tres ausencias notorias: la de la diputada nacional Graciela Camaño, el intendente de Tigre, Julio Zamora y el diputado Marco Lavagna, hijo del ex ministro de Economía, según pudo confirmar la agencia Télam e Infobae.

En esa pelea interna, Zamora y distintos referentes del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires vienen pidiendo a Massa que se integre al proyecto de "unidad", por el que viene bregando el peronismo kirchnerista, desde donde ya convocaron públicamente a Massa en varias oportunidades.

El martes pasado, Sergio Massa fue convocado por Schiaretti a un encuentro de peronistas federales. Allí estuvieron los precandidatos presidenciales Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto, quienes ratificaron su voluntad de competir en las PASO.

En tanto, Roberto Lavagna resolvió apartarse de manera definitiva de Alternativa Federal y evalúa competir con su agrupación "Consenso 19", en coalición con el Partido Socialista, el GEN de Margarita Stolbizer y otras fuerzas progresistas.

"El rejunte no sirve, solo sirve para sacar unos votos más. ¿Cómo se gobierna después? Prefiero ser coherente, la coherencia y la seriedad es extremadamente importante cuando toca gobernar", volvió a afirmar Lavagna acerca de su decisión. Ayer, en diálogo con Canal 13, deslizó un comentario crítico hacia el gobernador Schiaretti, quien se reunió días atrás con Mauricio Macri. "No van a encontrar ninguna foto mía a los abrazos o a las risotadas como la de los últimos días", sentenció.

