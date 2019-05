Alberto Fernández descartó que Cristina Kirchner se baje: “La fórmula es inmodificable”

Más allá de los rumores (que son muchos), Alberto Fernández descartó este miércoles que Cristina Kirchner se baje de su precandidatura a vicepresidenta, y aseguró que la fórmula presidencial que presentaron días atrás “es inmodificable”.

Además, ratificó Axel Kicillof y Verónica Magario serán los candidatos para competir en la provincia de Buenos Aires (aunque aclaró que falta formalizarla), insistió con sumar a Sergio Massa al frente kirchnerista y hasta le envió un mensaje a Alternativa Federal de cara a un eventual balotaje.

“Ninguna posibilidad. La fórmula, desde el día que la anunciamos, es inmodificable. Y lo de Buenos Aires también es una definición, lo que pasa es que nos interesaba ver las reacciones de todos”, subrayó Fernández al ser consultado sobre si la ex mandataria podría bajarse de la contienda electoral.

En ese marco, insistió con que “siempre están las puertas abiertas para el espacio de Sergio Massa” teniendo en cuenta que allí hay muchos dirigente que participan de la idea de un frente amplio opositor”. “Yo he hablado todo este tiempo con Sergio y lo he inducido a pensar la posibilidad de estar juntos. Pero esa decisión está en Sergio, no está en mí. Es solo una potestad de él y de esa fuerza”, aseguró.

Así, resaltó la figura de quien fuera su sucesor en la Jefatura de Gabinete en 2008, dijo que “puede aportar desde diferentes roles”, aunque descartó que pueda sumarse como precandidato a gobernador. “Me parece que a esta altura ese tema ya es complejo porque definitivamente. Eso alguna vez pudo haber sido pero ahora es complejo porque hemos ido avanzando y se van consolidando armados y posiciones políticas”, sostuvo.

Además, subrayó que la propuesta “no es solo para que Sergio Massa se sume” sino “para que todo el frente se incorpore a esta fuerza que pretende ser una alternativa a Macri”.

Durante una extensa entrevista en radio Continental, Fernández aclaró que no es candidato “de Unidad Ciudadana sino de un frente donde confluyen una serie de fuerzas, entre ellas las que hicieron Unidad Ciudadana pero también el PJ, otros sectores como el de Vicky Donda, el de Pino Solanas, el de Víctor De Genaro, sectores que creen en una vocación frentistas”.

Consultado sobre Alternativa Federal, dijo que está “un poco confundido” con ese armado porque “hace dos días dijeron que iban a unas PASO, supuestamente entre Sergio Massa y Urtubey, y ahora parece que el Frente Renovador está pensando otra cosa”.

Además, planteó un desafío: “Yo no sé qué va a hacer Alternativa Federal. Pero creo que en la segunda vuelta, si en verdad son opositores y nosotros llegamos a segunda vuelta, quiero creer que esa fuerza no va a acompañar al presidente Macri”.

