La esposa de De Vido contra Cristina Kirchner: “Fue un error haber dejado a Julio solo, como el piojoso, para que no los vayan a carpetear”

Consideró que al desaforar al ex ministro de Planificación los kirchneristas “sacaron el tapón de la bañadera” y eso desencadenó en la “persecución” hacia la ex presidenta

Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido, criticó a la ex presidenta Cristina Kirchner por "haber dejado solo" al ex ministro de Planificación y sugirió que la reacción del kirchnerismo fue: "Entreguemos para que no vengan por nosotros".

En una entrevista con el canal A24, Minnicelli fue consultada por Luis Novaresio acerca de la actitud que tuvieron los dirigentes kirchneristas y en especial Cristina Fernández de "soltarle la mano" a De Vido.

"No voy a saber hasta que no hable con ella si fue una decisión de ella. Sinceramente yo siento que fue un error haber dejado a Julio solo, como el piojoso, para que no los vayan a carpetear, porque lo que se hizo fue sacar el tapón de la bañadera", sostuvo.

"Si no bancaban el desafuero de De Vido, hubieran ido por ella pidiendo prisión preventiva", agregó la esposa del ex funcionario.

A lo que Novaresio le dijo: "Es muy fuerte lo que me estás diciendo: entreguemos a De Vido para que no vengan por nosotros".

"Entregar a De Vido para que no vengan por nosotros", estoy convencida porque yo he hablado con muchos legisladores que tienen más causas que Julio", agregó.

"¿Cristina entregó a De Vido para que no fueran por ella?", insistió el periodista, a lo que ella respondió: "No, no sé. Lo que digo es que objetivamente al desaforar a De Vido sacaron el tapón de la bañadera y pasó lo que pasó. Esta persecución hacia ella es producto de ese momento".

Para Minnicelli, "lo que habría que haber hecho era mostrar los dientes y decir el límite es este".

Otras frases de la esposa del ex ministro kirchnerista Julio De Vido

Su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández: "Yo dejo las diferencias de lado. La conducción política la lidera Cristina Fernández y ella ha decidido correrse de la centralidad y darle lugar a Alberto Fernández, me guste o no me guste".

La posibilidad de dar un paso al costado como ministro: "Cuando falleció Néstor en octubre de 2010, en septiembre perdí a mi hijo mayor. Como pasa con cada cuestión bisagra, estás ante una encrucijada. Quizá era momento de dar un paso al costado, tener una actitud más hacia la familia. Pero cuando fallece Néstor Kirchner, él sintió que tenía que estar cerca de ella".

Lázaro Báez: "Yo lo conocí cuando volví a Santa Cruz recibida, él trabajaba de cajero en el Banco Provincia. Lo conocí no sólo detrás del mostrador sino también asesorando empresas vinculadas al banco".

"Julio nunca firmó un contrato de obra con Lázaro Báez, nunca. Las ampliaciones presupuestarias que eran el motivo de la imputación son genéricas".

"Ésta es una causa armada para que la foto sea 'estos chorros que vinieron de Santa Cruz'".

