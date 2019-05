Laura Alonso advierte que si gana la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner “se caerían las causas” de corrupción

Laura Alonso afirmó en la noche de este jueves que si ganara en octubre la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner "los avances en la lucha contra la corrupción e impunidad se caerían como una castillo se naipes". Precisó: "Se caerían las causas".

​"No es Unidad Ciudadana, sino 'impunidad ciudadana'. La operación es atacar a la justicia para garantizar no ir presos", dijo la titular de la Oficina Anticorrupción en diálogo con Ya Somos Grandes (Todo Noticias).

Añadió: "El escenario, si llegara a ganar esa fórmula, sería una toma de la justicia".

​La funcionaria dijo, sobre la función de abogado de Alberto Fernández, que "sería bueno conocer quiénes han sido sus clientes en los últimos años, ya sea empresas o personas". Completó: "Sería bueno que lo haga transparente".

Finalmente, Alonso, al hablar sobre la investigación de Alejo Ramos Padilla en el juzgado de Dolores y los audios que se revelaron, afirmó: "La causa de los cuadernos es involteable".

Stornelli está acusado por sus vínculos con el falso abogado Marcelo D'Alessio y además se lo investiga por hechos vinculados a presunto espionaje ilegal. El fiscal del caso de los cuadernos está imputado. Ramos Padilla ya pidió su remoción y el desafuero, luego de que el fiscal faltara a cuatro citaciones a indagatoria. La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó la semana pasada el estado de rebeldía.

El domingo último, una serie de escuchas emitidas por Periodismo Para Todos mostró que ex funcionarios K detenidos habrían seguido paso a paso de la denuncia por extorsión contra Carlos Stornelli antes de que esta se presentara en el juzgado de Dolores.

Ramos Padilla defendió la investigación que lleva adelante. "Por más de que me quieran vincular con un sector o con otro, me tengo que atener a las pruebas, y pocas veces he encontrado tanta prueba como en este expediente".

Con información de www.clarin.com