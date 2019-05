Escándalo en puerta: una actriz reveló que tuvo un hijo extramatrimonial con Fabián Gianola

Tras la denuncia mediática de Celina Rucci, quien aseguró que el actorFabián Gianola la acosó mientras trabajaron juntos, salió a la luz una noticia que resonó en el ambiente del espectáculo. Fue en el programa Incorrectas, que es conducido por Moria Casán, en donde informaron que el artista tiene un hijo extramatrimonial de 16 años.

Micaela Viciconte dio la noticia, y reveló que a ella le llegó esa información de parte de una reconocida actriz que “se le contó por privado”. Según le aclaró, se trataba de una relación extramatrimonial, y producto de ese vínculo nació un bebé que el Fabián Gianola nunca quiso reconocer.

La mujer no quiso revelar su nombre, aunque Mica Viciconte mostró un audio en el cual se escucha a Gianola decir que va a reconocer a su hijo. “No hace falta ni abogados ni ADN, cuando quieras nos reunimos. Yo voy a reconocer a …”, decía el mensaje.

Cabe destacar que Fabián Gianola estaba casado con su ex mujer Verónica Suárez y se separaron hace poco tiempo, tras 30 años de relación. Todo indicaría pensar que el pequeño fue concebido durante su relación con su ex pareja, por la edad del adolescente. Hasta el momento el actor no se pronunció al respecto, ni tampoco a la denuncia que le realizó Celina Rucci. El año pasado actuó de la misma manera cuando Fernanda Meneses confesó que él la había tocado en sus partes íntimas cuando esperaban para grabar El kiosquito de Fabián, en el año 2015.



El relato de Fernanda fue el puntapié para muchas otras mujeres lo denuncien y la última fue Celina Rucci, quien dijo: “Tenía ciertos comportamientos que le expliqué varias veces que no me gustaban y los seguía haciendo”, y agregó: “era demasiado abrazador, cariñoso, toquetón y a mí no me gusta que me estén encima”.