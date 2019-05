No aclares que oscurece: Burlando explicó qué quiso decir al defender a Darthés con la frase “Hay ‘no’ que son ‘sí’”

El 11 de diciembre del año pasado la sociedad quedó conmovida luego de que Thelma Fardín denunciara que Juan Darthés la había violado cuando era menor. El hecho habría ocurrido en una gira que los actores de Patito Feo hicieron en 2009 por Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él 45 años. La primera reacción del hombre fue negar todo y decir que había sido la joven quien se le había insinuado para tener relaciones -algo que aún así sería calificado como abuso sexual-. Finalmente, hacia fin de año, el acusado escapó a Brasil, aprovechando que posee la nacionalidad de este país, que no permite la extradición de sus ciudadanos para procesos judiciales.

Con el paso del tiempo se supo que Darthés no lograba conseguir un trabajo allí, y que, para no quedarse sin ingresos, había puesto a la venta su casa en Nordelta, valuada en 1 millón de dólares. En paralelo, el actor se encuentra pasando por una profunda depresión, que incluso obligó a que su familia debiera turnarse para nunca dejarlo solo y evitar que pueda quitarse la vida. A lo largo de todo el proceso, su abogado, Fernando Burlando sostuvo siempre su inocencia. Incluso la semana pasada lanzó una polémica frase “Hay ‘no’ que son ‘sí’ y hay ‘no’ que son ‘no’. Estamos hablando de algo que ocurrió hace ocho años, donde la situación era totalmente diferente”.

Este jueves, luego de que la propia Thelma Fardín saliera a responderle, el abogado intentó explicar qué quiso decir. En diálogo con Intrusos, explicó: “Está sacado de contexto, el ‘no’ es ‘no’, eso está clarísimo. Y no hubo ningún supuesto cambio de estrategia en la defensa de Darthés. Es una locura, niego categóricamente haber dicho que hubo sexo consentido”. Al consultársele acerca de cómo se encuentra el actor, Burlando respondió: “Él está tal como venimos describiéndolo hace un tiempo. Está pasando un proceso muy feo. Cuando alguien habla de Darthés te dicen que no pensás en la supuesta víctima, y cuando hablás de la supuesta víctima te dicen que no pensás en Darthés. Entonces tengamos criterio. No tiremos cualquier porquería, que afecta a mucha gente”.