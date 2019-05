Yanina Screpante prendió el ventilador y contó cómo fue la “icardeada” del Pocho Lavezzi a Nacho Viale

La ex del Pocho Lavezzi estuvo en Incorrectas y le tiró con munición gruesa al futbolista y a la modelo Lucía Pedraza, que en ese momento estaba con Nacho Viale.

Se destapó una olla en Incorrectas, el programa conducido por Moria Casán, con Sofía Zámolo y Silvina Luna entre sus panelistas. La ex novia del Pocho Lavezzi, Yanina Screpante, estuvo en el piso de América TV y contó cómo se enteró en primera persona, de la traición del futbolista a su amigo Nacho Viale. Según reveló, la modelo Lucía Pedraza le habría sido infiel al productor con el Pocho.

Como si estuviera relatando una novela de detectives, la ex botinera primero puso en contexto a todas las presentes. Según relató, las dos parejas eran amigas y habían compartido salidas juntos. Hasta aseguró haber recibido a Lucía Pedraza en la casa que compartían con el Pocho en París (él jugaba en el PSG), cuando la modelo daba sus primeros pasos en los sets y pasarelas europeas.

Después contó como le llegó el rumor de que Pedraza habría estado con el Pocho, siéndole infiel a su novio Nacho Viale, aunque ella ya no se encontraba en pareja con el futbolista. Ante las dudas que despertó este rumor, la propia Pedraza se lo desmintió en la cara. “Ella vino con cara de mosquita muerta a negarme todo, y yo le dije que se olvide del tema y que no hiciéramos conventillo”, dijo.



Pero más adelante, un día después de tener una conversación al respecto con Nacho Viale, se enteró de que el rumor era cierto y de que la modelo le había mentido en la cara. “Una fuente que no voy a revelar, me dice ‘Todo lo que sospechamos es cierto. Lucía estuvo con Pocho en tal y tal lado’. Supuestamente Nacho Viale le había puesto un GPS a ella y por eso lo descubrieron”, contó, sentada en los sillones de Incorrectas.

¿Cuál fue la reacción de Screpante? “Primero lo llame a él y le dije de todo. Pero como ya no éramos pareja me respondió que no tenía por qué importarme. Y tenía razón, aunque pude descargarme”, dijo sobre su conversación con el Pocho Lavezzi.



“Después hablé con ella y la insulté. Le dije cosas horribles como que si me veía por la calle cruzara de vereda porque le iba a romper la cara. Aunque cuando me tranquilicé entendí que no valía la pena quedar como una loca”, admitió. ¡Culebrón!