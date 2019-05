Revelan que un cantante fue violado cuando era niño por unos amigos borrachos

La ex esposa de un reconocido cantante, reveló que el artista fue violado durante su infancia. Según detalló, el hecho fue cometido por unos amigos que estaban en estado de ebriedad.

Uno de los mayores secretos del cantante mexicano José José, fue revelado por su ex esposa Anel Noreña quien informó que el artista fue violado por un grupo de amigos cuando era niño. Las declaraciones fueron realizadas en una serie disponible en Netflix donde se relata la biografía del músico.

El artista conocido como “El Príncipe de la Canción” vive en Estados Unidos junto a su hija menor y sin contacto con sus hijos mayores o su público. Actualmente, Netflix publicó una serie sobre la vida del tenor José Sosa Esquivel, y donde su ex esposa y madre de sus dos hijos mayores dio a conocer la dramática infancia del cantante.

En el programa “Ventaneando” cuyo fragmento aparece en la serie, Noreña sostuvo que “Me llamó mucho la atención que José es un muchacho muy infantil, en ciertos aspectos. Pero a la hora de hablar de lo que le había pasado era un niño llorando, con el corazón ensangrentado”.

Además, informó que el papá del cantante “fue muy cruel con él, a José lo violaron los amigos, a José lo vejaron los amigos, a José le hicieron todo lo que te puedes imaginar que a un niño no le deben hacer y no hubo un papá que lo defendiera. Y a su mamá no le podía decir todo porque era una mujer sola, desprotegida”.

Además, detalló que a su ex marido lo violaron “los amigos de la colonia, eran unos niños que andaban en la calle. Que tomaron alcohol desde muy chiquitos”. La mujer indicó que en su momento, el cantante le contó lo sucedido a su hija Marysol Sosa, con quien tampoco mantiene relación dado que está al cuidado de su hija menor en Estados Unidos.

Entre los duros episodios de la infancia del cantante, Anel mencionó que en la casa de su infancia siempre hubo problemas de alcoholismo. “Su mamá rellenaba las botellas con alcohol para el papá de José, pero los chamacos agarraron la onda, y la mamá no lo veía, o no lo quería ver por todo el sufrimiento que había en su casa, no sé”, indicó.