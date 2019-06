Malena Galmarini aseguró que Sergio Massa sigue sin hablar con Cristina Kirchner y "no se va a bajar de ningún liderazgo"

Luego de acompañar a Sergio Massa en el congreso del Frente Renovador que se realizó este jueves en Parque Norte, Malena Galmarini celebró el resultado de la convocatoria, reveló que el ex jefe de Gabinete "sigue sin hablar" con Cristina Kirchner y adelantó que él "no se va a bajar de ningún liderazgo".

La esposa del ex intendente de Tigre fue de la primeras en tomar la palabra tras la convención en la que los referentes del partido que integra decidieron tejer alianzas con el kirchnerismo y formar un amplio frente opositor para derrotar a Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de octubre.

"Nos tenemos que unir todo el campo nacional y popular para sacar a Macri del gobierno. Vamos a hablar con todos los que tengamos que hablar, vamos a buscar consensos desde el diálogo sincero. Nosotros brindamos lo que tenemos y esperamos que el resto brinde lo que tiene que poner", consideró la concejala en diálogo con el ciclo Va de vuelta, por Radio Nacional.

Y sostuvo: "Sergio no se va a bajar de ningún liderazgo. Es líder de una fuerza política que ya tiene muchos años caminando el país, que tiene representación en todas las provincias, en todos los municipios. No se está bajando. Está planteando la generosidad que tienen que tener los dirigentes sobre todo en los momentos profundos de crisis como los que vivimos. No quiere un cargo, no está buscando un cargo. Quiere a la Argentina de pie".

Galmarini contó que en la reunión "no se habló de candidatos", ya que "los nombres lo que hacen es oponer resistencia".

"Las candidaturas son el final de una historia. Estamos buscando conformar un frente que tenga una plataforma de gobierno, que tenga un proyecto de país, que les dé certidumbre a las argentinas y los argentinos. Después hay muchos hombres y mujeres con capacidad, talento, vocación, voluntad", dijo.

En ese sentido, la concejala del Frente Renovador aseguró que tienen la convicción de que Massa "es el futuro de la Argentina. Es el que más sabe, el que más conoce, el que más vocación de servicio tiene".

La resolución del Frente Renovador de formar una coalición opositora abre la puerta a negociaciones con Unidad Ciudadana. Al respecto, Galmarini dijo que "es un poco apresurado" decir que hay conversaciones.

Y cerró: "Sergio sigue sin hablar con la ex presidenta. Entiendo la necesidad de tener nombre, pero todavía hay tiempo. Preferimos hablar de programas de gobierno, de cuál es el proyecto de país, de cuál es el futuro. Sergio no va a ser un obstáculo. Si es necesario ampliar la base, lo vamos a hacer".

Con información de www.infobae.com