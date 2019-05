¿Frigerio podría ser candidato a vice?

Uno de los dirigentes históricos de cambiemos y presidente de Senado de la Nación, Federico Pinedo, se refirió a la realidad política que atraviesa Cambiemos. Entre esos puntos se animó a “tirar” algunos de los posibles nombres del acompañante de Mauricio Macri en las próximas elecciones presidenciales.

Entre los nombrados estuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. “Podría ser un candidato a vice”, aunque no fue determinante porque en paralelo señaló : “Dar señales de amplitud es un buen camino”. Es que cambiemos se encuentra presionado por los sectores radicales de “ampliar la base electoral”.



Sobre los dichos de Alfredo Cornejo en la Convención Radical de abrir hacia espacios peronistas, dando a interpretación que se debería incluir a “Alternativa Federal”, Pinedo contestó: “es un espacio que intenta interpelar al peronismo desencantado del kirchnerismo“.

Profundizando en los dirigentes de AF, el Presidente del Senado en diálogo con LN+ optó por referirse al líder del Frente Renovador.”Massa sería confiable, si fuera comprensible. Hace diez días estaba con AF pero ahora eligió otro lado” y agregó: “Lo que no entiendo es por qué hizo el simulacro”.



Es que el congreso del Frente Renovador que lidera Sergio Massa decidió ayer brindar todo el mandato a su conductor para negociar “un gran frente opositor”. Según confirman desde las fuentes cercanas al ex intendente de Tigre no está cerrada la posibilidad de negociar con Unidad Ciudadana.

Por otro lado, Pinedo se refirió a la actualidad nacional de cara a octubre. “La Argentina fracasa porque no ha mostrado que puede ser solvente a 5 años. Los políticos tienen la obligación de hacer un acuerdo para garantizar el largo plazo” y agregó que “hay varias conquistas que tenemos que poner en valor”.



No debemos “gastar más de lo que tenemos”, la economía no puede estar “cerrada ” y “tenemos que tecnificarnos todos los días”. El Senador pone esperanzas en futuro: “la mitad de los chicos que hoy están en la primaria va a tener trabajos que hoy no sabemos qué son; y el 50% de los que están en el secundario no lo termina. Creo que hay cosas más profundas que la reforma laboral”.

“En Estados Unidos el 80% de la economía son servicios. El trabajo no es lo mismo que antes, ahora hay Uber en el transporte de granos, por ejemplo”. Por último dijo que el principal problema de la economía es la inflación. “La principal reforma que necesitamos es la misma que motivó el pacto de La Moncloa, y es terminar con la inflación” concluyó.

Con información de www.elintransigente.com