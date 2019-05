Urtubey: “Quiero una Argentina donde se pueda conversar, incluso hacer cosas en conjunto con un rival político”

El gobernador de Salta y precandidato a presidente, Juan Manuel Urtubey, estuvo en el programa Cada Mañana y manifestó la razón de ser de su espacio. “Nosotros construimos Alternativa Federal en noviembre del año pasado con una idea, construir una alternativa superadora a aquellos que quieran salir de esta grieta Macri – Cristina”, destacó.

“Hay un porcentaje importante de argentinos que piensa como pensamos nosotros respecto a que al margen de que hay un problema claro en la gestión del presidente Macri, el problema es que volver a la Argentina previa sería muy malo para todos los argentinos”, comentó marcando distancias con Cambiemos y con el kirchnerismo.



Luego de la caracterización de su espacio, volvió a ratificar su postulación dentro de su frente. “Yo voy a ser candidato a presidente”, afirmó y agregó: “En el camino voy a colaborar para que a la Argentina le vaya lo mejor posible y vamos a ayudar al Gobierno de Macri a que termine bien su mandato”. El gobernador de Salta, a pesar de las diferencias políticas con el oficialismo, planteó en varias oportunidades que garantizar la gobernabilidad en Argentina es fundamental para fortalecer la democracia.

En este mismo sentido, el precandidato a presidente informó lo siguiente: “Hoy vamos a participar de alguna actividad oficial, porque entendemos que esa es la forma de trabajar en Argentina. Yo quiero vivir en una Argentina donde me pueda sentar, conversar, incluso hacer cosas en conjunto con un rival político”, destacó.

Por otra parte, Willy Kohan, columnista de economía del programa radial, volvió a tratar el tema de las alianzas dentro y fuera de Alternativa Federal y le preguntó: “Ratificás que vas a ser candidato por Alternativa Federal, pero si no hay ningún contendiente ¿vas a ser el único candidato?”.

Urtubey le contestó inmediatamente: “Yo trabajo alineado con mis convicciones, no en función de encuestas. Voy a ser candidato, compitiendo contra uno, contra cinco o contra nadie dentro de nuestro espacio”. El gobernador de Salta está convencido que la población está buscando una tercera opción que solucione los enfrentamientos políticos entre el oficialismo y el kirchnerismo.



Otro de los temas a tratar fue la posibilidad de que Sergio Massa decida distanciarse de Alternativa Federal y no postularse como precandidato a presidente dentro de su espacio. Urtubey explicó que ayer estuvo hablando con el líder del Frente Renovador. “Él me ratificó su voluntad de competir dentro de Alternativa Federal por la candidatura a presidente. Estoy convencido de que el camino es el que elegimos nosotros”, remarcó.

No solo habló de su partido, también habló del oficialismo, que busca ampliar su espacio para convertirse en una fuerza competitiva en las elecciones presidenciales. “Más que ampliar o no ampliar me interesaría que el Gobierno modifique su política económica vinculada a la actividad productiva, vinculada a la capacidad de crecimiento de las economías regionales”, cuestionó el precandidato a presidente.

Además de hacer este cuestionamiento del oficialismo, mencionó a la oposición y dijo: “Yo no estoy con el kirchnerismo no por una cuestión de que me parezca más o menos simpático Alberto Fernández o Cristina Kirchner, sino porque me considero una persona republicana y no quiero ser socio de una mirada que elimina la división de poderes”.

Finalmente, explicó que la economía debe crecer. “Eso de pretender hacer que el crecimiento significa déficit fiscal es un problema argentino, pero lo tenemos que resolver. No es el único camino el ajuste”, concluyó en clara alusión a las políticas económicas que viene desarrollando la gestión de Cambiemos.

Con información de www.elintransigente.com