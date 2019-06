Lagarde sobre Cristina: "La gente cambia dependiendo si está en campaña"

La directora del FMI respondió así a una pregunta sobre la posición del organismo multilateral de crédito ante el posible regreso de la ex presidenta, quien forma parte de una de las fórmulas presidenciales que competirán en las PASO

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, consideró que "la gente cambia con el paso del tiempo dependiendo de si están haciendo campaña o están en sus cargos", al referirse a la ex presidenta Cristinade Kirchner, y aseguró que la función del organismo no es "apoyar, anticipar o temer cualquier cambio político".



De esta forma respondió la titular del FMI durante una entrevista con la señal televisiva CNN en español cuando se le consultó si el nombre de la ex mandataria generaba nerviosismo en la entidad de crédito internacional en función de sus antecedentes políticos.

"No estamos aquí para apoyar, anticipar o temer cualquier cambio político: estamos aquí para ayudar a la economía y ayudar a la gente", remarcó la funcionaria francesa.

Lagarde aseguró que el FMI se rige por "esos principios rectores", y subrayó que "depende de la gente de cualquier país decidir su futuro".

La directora reconoció que el Fondo actuó de manera "más flexible" con Argentina porque en algunas ocasiones deben "cambiarse los elementos de los programas".

En este sentido, señaló que se aumentó el volumen de financiamiento necesario “para poder enfrentar la deuda” y se llevó a cabo “una política monetaria más estricta, que es el ancla del programa", afirmó.

Además, negó que el gobierno de los Estados Unidos le haya recomendado al organismo una postura menos rígida con Argentina, al aseverar que, para el FMI, el país "es un compromiso grande y una responsabilidad fuerte" en el marco de "un esfuerzo" realizado por los funcionarios de la institución para "apoyar a la economía y al pueblo argentino".

